تقویت مراودات علمی موسسه رازی با مراکز دانشگاهی خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کیوان تدین صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامه های معاونت تحقیقات موسسه رازی تقویت جایگاه بین المللی این مرکز معتبر در مجامع جهانی است.

وی گفت: موسسه رازی از گذشته به واسطه وجود دانشمندان و محققان ارزشمند و فعالیت های برجسته علمی و تحقیقاتی، دارای جایگاهی بین المللی بوده و در بسیاری مراکز جهانی نماینده داشته است.

تدین افزود: مرحوم دکتر رفیعی نخستین رئیس ایرانی این مجموعه، پیش از انقلاب به مدت دو سال ریاست سازمان جهانی بهداشت دام و چندین سال نیز مسئولیت معاونت این مرکز جهانی را بر عهده داشت اما در سال های گذشته فرصت کمتری برای معرفی توانایی های موسسه رازی از طریق معرفی کارشناسان خود به جامعه بین المللی وجود داشت.

سرپرست معاونت تحقیقات موسسه رازی با تاکید بر توانایی این موسسه ملی، گفت: موسسه رازی از نظر جایگاه علمی و توان کارشناسی ظرفیت دارد تا به عنوان نماینده ایران در مجامع بین المللی حضور داشته باشد.

وی تقویت مراودات علمی و پژوهشی با مراکز دانشگاهی خارج از کشور را از دیگر برنامه های این معاونت نام برد و توضیح داد: گسترش روابط علمی و پژوهشی نه تنها با مراکز علمی دارای فعالیت های مشابه موسسه رازی در سایر نقاط دنیا، بلکه توسعه تبادلات علمی و تحقیقاتی با مراکز دانشگاهی و آکادمیک در اروپا و آمریکا در دستور کار قرار دارد.

دکتر تدین یادآور شد که حمایت های ویژه ای برای عملیاتی شدن این برنامه از سوی مدیریت اعمال شده تا موسسه رازی از نظر علمی جایگاه سنتی خود را بازیابد.