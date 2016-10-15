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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

«من» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می‌شود

«من» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می‌شود

فیلم سینمایی «من» به کارگردانی سهیل بیرقی در فرهنگسرای ارسباران نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «من» محصول ۱۳۹۴ به کارگردانی سهیل بیرقی یکشنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸ با حضور عوامل فیلم در فرهنگسرای ارسباران اکران، نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان «من» آمده است: آذر از این که زنی متوسط باشد بیزار است.

لیلا حاتمی، امیر جدیدی، بهنوش بختیاری، علیرضا استادی، علی منصور، سعید عطاییان و مانی حقیقی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

سهیل بیرقی کارگردان، سعید خانی تهیه کننده، آنتونیا شرکا منتقد و جمعی دیگر از عوامل فیلم مهمانان چهارصد و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. ‌

کد مطلب 3795511

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