به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «من» محصول ۱۳۹۴ به کارگردانی سهیل بیرقی یکشنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸ با حضور عوامل فیلم در فرهنگسرای ارسباران اکران، نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان «من» آمده است: آذر از این که زنی متوسط باشد بیزار است.

لیلا حاتمی، امیر جدیدی، بهنوش بختیاری، علیرضا استادی، علی منصور، سعید عطاییان و مانی حقیقی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

سهیل بیرقی کارگردان، سعید خانی تهیه کننده، آنتونیا شرکا منتقد و جمعی دیگر از عوامل فیلم مهمانان چهارصد و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. ‌