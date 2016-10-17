مدافع استرالیایی دیگر در تیم برانکو جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی گولچ مدافع استرالیایی تیم فوتبال پرسپولیس پس از آنکه برای مرخصی سه روزه به کشورش سفر کرد دیگر به ایران بازنگشت.

پرسپولیس پس از آن در جام حذفی به میدان رفت که برابر تیم دسته دومی قشقایی شیراز حذف شد. یکی از دلایل اصلی شکست سرخپوشان در این بازی عدم وجود یک مدافع میانی تخصصی در تیم برانکو بود.

غیبت های گولچ ادامه دار شد و در حال حاضر حدود یک ماه است که کسی از این بازیکن حرفه ای که قرارداد حرفه ای هم با سرخپوشان بسته خبری ندارد. سرمربی پرسپولیس که در این میان غیبت این مدافع استرالیایی برایش به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده بود به نظر می‌رسد که رفته رفته از حضور این بازیکن در تیمش قطع امید کرده و در صورت بازگشت احتمالی هم دیگر این مدافع را نمی‌خواهد.

برانکو ایوانکویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به غیبت های گولچ آیا فکری برای جایگزین وی کرده اید یا خیر تصریح کرد: «در حال حاضر بازیکن مناسبی در این پست پیدا نمی شود که جذب کنیم. متاسفانه الکسی پلی یانسکی هم مصدوم شد ولی در تعطیلات نیم فصل آنرا بررسی می کنیم. برای این مشکل هم راه حل داریم.»

از صحبت های سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم این برداشت را می‌توان کرد که اگر گولچ قصد بازگشت به پرسپولیس را داشته باشد هم دیگر در تیم او جایی ندارد و به فکر جذب جانشین برای وی افتاده است.

آنتونی گولچ اولین بازیکن خارجی بود که ابتدای فصل با سابقه قهرمانی آسیا به جمع سرخپوشان اضافه شد. همان ابتدا باشگاه پرسپولیس ۱۰۰ هزار دلار به باشگاه شریف مولداوی بابت رضایتنامه وی پرداخت کرد و ۶۶۰ میلیون تومان هم قرارداد وی با سرخپوشان بود تا وی با بیش از یک میلیارد گرانترین بازیکن فصل پرسپولیس لقب بگیرد.