زائران عتبات عالیات به توصیه های پلیس عمل کنند

سرهنگ علی قاسمپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تمامی زائران عتبات عالیات تقاضا داریم که هنگام اعزام از تحویل گذرنامه و مدارک هویتی و کارت ملی به افراد ناشناس جدا پرهیز کنند. همچنین در صورت مفقود شدن مدارک مذکور، مراتب را در اولین فرصت به مراجع ذیصلاح اعلام و تقاضای صدور المثنی کنند تا ضمن پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد سود جو، مسئولیتی متوجه آنها نشود.

وی افزود: زائران باید در حفظ و نگهداری اسناد مسافرتی از جمله گذرنامه، روادید، قبض عوارض خروج از کشور و بلیط تردد دقت لازم را داشته باشند و از همراه داشتن گذرنامه به غیر از در موارد ضروری اجتناب کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه صدور گذر نامه المثنی به جای گذرنامه مفقود و مخدوش مستلزم بررسی و انجام تشریفات اداری طولانی است لذا زائران باید در حفظ و نگهداری آن نهایت دقت را داشته باشند.

سرهنگ قاسمپور بیان کرد: هنگام ثبت نام برای تورهای سیاحتی و اعزام به عتبات عالیات، صرفاً از آژانس های معتبر سیاحتی و زیارتی که دارای مجوز سازمان حج و زیارت می باشند، استفاده شود.

تاریخ اعتبار گذرنامه

وی توصیه کرد: زائران به تاریخ اعتبار گذرنامه و درج ورود و خروج از کشور هنگام تردد از مرزهای زمینی کشور (بالانس امهار تردد) دقت لازم را داشته باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان عنوان کرد: افراد باید در حفظ و نگهداری «مانیفست» بیانیه های پخش شده بین زائران عتبات عالیات و روادیدهای دسته جمعی کوشا باشند.

وی تأکید کرد: هوشیاری و دقت نظرمسافران و زوار عتبات عالیات هنگام مسافرت به خارج از کشور مانع از بروز اتفاقات ناگوار می شود البته از به همراه داشتن زیور آلات، ارز اضافی و مدارک شخصی نیز خودداری کنند.

سرهنگ قاسمپور یادآور شد: برخی از کشورهای عربی قرص های اعصاب، فنوباربیتال، والیوم و غیره را مواد مخدر تلقی کرده و مانند مصرف کنندگان مواد مخدر با حاملان آنها برخورد قانونی می کنند، بنابراین زائران باید از حمل چنین قرص هایی جدا خودداری کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان ادامه داد: کسانی که در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قانون از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات اسلامی می شوند، از خروج مجددشان جلوگیری می شود.

احترام به قوانین بین المللی

وی تصریح کرد: به زائران توصیه می شود که احترام به قوانین بین المللی و الزامات داخلی سایر کشورها، از جمله توجه به علائم و تابلوهای هشدار، عدم عکسبرداری از مناطق طبقه بندی شده کشور مقصد و غیره را در نظر داشته باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اضافه کرد: همراه داشتن شماره تماس شخصی، آدرس، تلفن سفارت و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد، ضروری است.

سرهنگ قاسمپور بیان کرد: زائران هرچه بیشتر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در هنگام برقراری ارتباط با بیگانگان را رعایت کنند، از انتقال بیماری های غیر بومی و واگیر جلوگیری می شود. همچنین به منظور تهیه سوغاتی و هدایا حتما از فروشگاه های معتبر خریداری و از پذیرش بسته و چمدان اشخاص دیگر جدا خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: به هیچ عنوان خروج زائران بدون گذرنامه امکان پذیر نیست و در صورت خروج غیر قانونی علاوه بر امکان دستگیری در کشور مقابل، هنگام برگشت نیز با مشکلات جدی در مرز روبرو می شوند.