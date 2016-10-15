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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

معاون اجتماعی انتظامی خوزستان:

زائران عتبات عالیات به توصیه های پلیس عمل کنند

زائران عتبات عالیات به توصیه های پلیس عمل کنند

اهواز ـ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با تشریح توصیه های مختلف برای زائران عتبات عالیات از آنها خواست به این توصیه ها عمل کنند.

سرهنگ علی قاسمپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تمامی زائران عتبات عالیات تقاضا داریم که هنگام اعزام از تحویل گذرنامه و مدارک هویتی و کارت ملی به افراد ناشناس جدا پرهیز کنند. همچنین در صورت مفقود شدن مدارک مذکور، مراتب را در اولین فرصت به مراجع ذیصلاح اعلام و تقاضای صدور المثنی کنند تا ضمن پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد سود جو، مسئولیتی متوجه آنها نشود.

وی افزود: زائران باید در حفظ و نگهداری اسناد مسافرتی از جمله گذرنامه، روادید، قبض عوارض خروج از کشور و بلیط تردد دقت لازم را داشته باشند و از همراه داشتن گذرنامه به غیر از در موارد ضروری اجتناب کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه صدور گذر نامه المثنی به جای گذرنامه مفقود و مخدوش مستلزم بررسی و انجام تشریفات اداری طولانی است لذا زائران باید در حفظ و نگهداری آن نهایت دقت را داشته باشند.

سرهنگ قاسمپور بیان کرد: هنگام ثبت نام برای تورهای سیاحتی و اعزام به عتبات عالیات، صرفاً از آژانس های معتبر سیاحتی و زیارتی که دارای مجوز سازمان حج و زیارت می باشند، استفاده شود.

تاریخ اعتبار گذرنامه

وی توصیه کرد: زائران به تاریخ اعتبار گذرنامه و درج ورود و خروج از کشور هنگام تردد از مرزهای زمینی کشور (بالانس امهار تردد) دقت لازم را داشته باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان عنوان کرد: افراد باید در حفظ و نگهداری «مانیفست» بیانیه های پخش شده بین زائران  عتبات عالیات و روادیدهای دسته جمعی کوشا باشند.

وی تأکید کرد: هوشیاری و دقت نظرمسافران و زوار عتبات عالیات هنگام مسافرت به خارج از کشور مانع از بروز اتفاقات ناگوار می شود البته از به همراه داشتن زیور آلات، ارز اضافی و مدارک شخصی نیز خودداری کنند.

سرهنگ قاسمپور یادآور شد: برخی از کشورهای عربی قرص های اعصاب، فنوباربیتال، والیوم و غیره را مواد مخدر تلقی کرده و مانند مصرف کنندگان مواد مخدر با حاملان آنها برخورد قانونی می کنند، بنابراین زائران باید از حمل چنین قرص هایی جدا خودداری کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان ادامه داد: کسانی که در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قانون از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات اسلامی می شوند، از خروج مجددشان جلوگیری می شود.

احترام به قوانین بین المللی

وی تصریح کرد: به زائران توصیه می شود که احترام به قوانین بین المللی و الزامات داخلی سایر کشورها، از جمله توجه به علائم و تابلوهای هشدار، عدم عکسبرداری از مناطق طبقه بندی شده کشور مقصد و غیره را در نظر داشته باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اضافه کرد: همراه داشتن شماره تماس شخصی، آدرس، تلفن سفارت و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد، ضروری است.

سرهنگ قاسمپور بیان کرد: زائران هرچه بیشتر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در هنگام برقراری ارتباط با بیگانگان را رعایت کنند، از انتقال بیماری های غیر بومی و واگیر جلوگیری می شود. همچنین به منظور تهیه سوغاتی و هدایا حتما از فروشگاه های معتبر خریداری و از پذیرش بسته و چمدان اشخاص دیگر جدا خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: به هیچ عنوان خروج زائران بدون گذرنامه امکان پذیر نیست و در صورت خروج غیر قانونی علاوه بر امکان دستگیری در کشور مقابل، هنگام برگشت نیز با مشکلات جدی در مرز روبرو می شوند.

کد مطلب 3795515

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