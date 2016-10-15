به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه امام موسی صدر، نمایندگی دائم لبنان در مقر سازمان یونسکو با همکاری کمیته بزرگداشت اندیشه امام موسی صدر، همایشی را با عنوان «ادیان در خدمت انسان» در پاریس برگزار می کند.



در این همایش که با پیام نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان برگزار می شود، علی حسن خلیل، نماینده نبیه بری، سیده رباب صدر، رئیس موسسات امام موسی صدر در لبنان، دانیال روندو، نماینده سازمان ملل متحد در یونسکو و پدر سلیم دکاش، رئیس دانشگاه یسوعی لبنان سخنرانی خواهند کرد.



همایش «ادیان در خدمت انسان» شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۴ مهر ماه در تالار یونسکو در پاریس برگزار می شود.