۲۴مهر سند ماندگار کرمان در دفاع از ولایت و مبارزه با استبداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی طی پیامی مشترک ۲۴ مهر سالروز به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان را گرامی داشتند.

متن پیام به شرح ذیل است: نقش مسجد جامع کرمان به عنوان یکی از سنگرهای مهم و تاثیر گذار انقلاب اسلامی و پایگاه جبهه مقاومت در برابر ظلم استکبار جهانی و کسب معارف دینی در دوران مبارزات ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی به ویژه در مبارزات و مجاهدت‌های مردم کرمان بر علیه رژیم منحوس پهلوی و اعلام حمایت از رهنمودهای پیامبرگونه حضرت امام خمینی (ره) برای از بین بردن پایه رژیم پهلوی قیام کردند.

بیست و چهارم مهر ماه یکی از روزهای تاریخی است که مقاومت و ایستادگی مردم کرمان در مقابل بی‌عدالتی و ظلم‌های رژیم پهلوی و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی در خانه امن الهی تجمع کرده بودند و مورد خشم و غضب رژیمیان پهلوی و ساواک قرار گرفتند.

در این حادثه تلخ، مردم کرمان شهیدان باقدرت‌جوپاری و یزدان‌شناس را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

تبیین واقعه ۲۴ مهر ماه به‌عنوان واقعه‌ای عبرت‌آموز برای نسل های پس از انقلاب اسلامی و تجلیل و تکریم از ملت ایران به واسطه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و خیانت‌های رژیم منحوس پهلوی است.

اینجانبان با گرامیداشت این روز، حضور و شکوه جاوید کرمان و کرمانیان را پاس داشته و با گرامیداشت سالروز این واقعه، بر سند ماندگار این افتخار مردم کریمان در دفاع از ولایت و مبارزه با ظلم و استبداد، مهر تایید خواهیم زد.