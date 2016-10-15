«مبانی حقوق بشر» برای هفدهمین بار چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، ششمین تحقیق گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، به تازگی به چاپ هفدهم خود رسیده است.
اثر مشترک سید علی موسوی و سید صادق حقیقت، در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته است.
این تحقیق در چهار بخش تدوین شده است:
بخش اول: حقوق بشر از گذشته تا کنون:
در این بخش، ضمن بررسی سیر تحول مفاهیم حقوق بشر در غرب، از دوران یونان باستان تا زمان حاضر، همسو با مباحث آینده، اسناد حقوق بشر را شناسایی و مقایسه کرده، واکنشهای انجام گرفته در برابر جهانی شدن آنها بیان شده و در قسمت پایانی، امری بودن این اسناد را در عرصهی روابط بین الملل معاصر تحلیل مینماید.
بخش دوم: اصول و مبانی نظری حقوق بشر در اسلام و غرب:
هدف اصلی در این بخش ارائه تعاریفی از حقوق بشر و خاستگاه آن، نظریات اساسی دربارهی آن و مقایسهاش با دیدگاه اسلام در این باره میباشد. در این فصل، انسان مداری به عنوان مکتب فکری زیربنای حقوق بشر غرب تشریح، و ارتباط آن با اصول حاکم بر اسناد حقوق بشر تبیین میگردد.
بخش سوم: سنجش حقوق بشر اومانیستی و تطبیق آن با منابع اسلامی:
در این بخش وجوه همسانی و ناهمسانی حقوق بشر در نظام فکری اسلام و مدرنیته بررسی شده است. پارهای از این بخش به بیان وجوه اختلاف و اصول ناسازگاری حقوق بشر غرب با اسلام اختصاص دارد.
بخش چهارم: حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب:
در این بخش به شماری از مکتبهای فکری و سیاسی که به نحوی منتقد حقوق بشر مدرن هستند اشاره شده است. این مکاتب عبارتند از: محافظه کاری، رمانتیسم، مارکسیسم، فاشیسم، اگزیستانسیالیسم، تأویل گرایی، پست مدرنیسم و جماعت گرایی.
چاپ هفدهم کتاب «مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب» اثر مشترک آقایان سید علی موسوی و سید صادق حقیقت، با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه نمایند.
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