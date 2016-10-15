۳۰۰ شرکت داخلی و ۵۲ شرکت خارجی در نمایشگاه ایپاس شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی اوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی در ستاد خبری پانزدهمین نمایشگاه برگزار شد.

مجید اسفندیار با اعلام اینکه نمایشگاه از روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد، گفت: برگزاری نمایشگاه تجاری برای رونق کسب و کار اتفاق می افتد نمایشگاه ایپاس یک تبلیغ زنده برای بازاریابی است چون عوامل تولید کننده و مصرف کننده در یک زمان در کنار هم هستند برگزاری نمایشگاه باعث افزایش سطح علمی جامعه می شود.

وی با اشاره به ویژگی های نمایشگاه امسال گفت: از آنجایی که ایپاس کاملا انحصاری است و با مجوز سازمان توسعه و تجارت برگزار می شود و با توجه به تخصصی بودن موضوع هر ساله می توانیم شاهد رشد و گسترش فعالیت های امنیتی و تجهیزاتی باشیم.

مدیرعامل ناجی پاس این نمایشگاه را فرصتی برای نمایش اقتدار و توانمندی های کشور به کشورهای شرکت کننده برشمرد و گفت: امسال شورای سیاست گذاری داشتیم و همه اعضا و رده های تخصصی ناجا و نیروهای مسلح کشور حضور داشتند بر اساس این اهداف مصوب شد، هشت هدف را پیگیری کنیم.

اسفندیار افزود: از جمله این اهداف، به روزرسانی تجهیزات پلیسی و ارتقای توانمندی های پلیسی در پیشگیری از وقوع جرم بزرگترین هدف است. در درجه بعدی گسترش فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی است و بعد حمایت از نخبگان و کمک به تولید ایده های برتر و شکوفایی رونق اقتصادی و اشتغال زایی در بخش تولید و تجهیزات.

وی گفت: شرکت های دانش بنیان داخلی در رصد ویژه نمایشگاه قرار دارند و نگاه ویژه ای به اقتصاد مقاومتی در این بخش شده است. در بخش اختراع، ۷۹ مخترع، اختراعات خود را به دبیرخانه نمایشگاه ارسال می کنند و ۳۹ اثر در قالب نمایشگاه به نمایش در خواهد آمد و امیدواریم بستری فراهم شود که این ایده ها تبدیل به ثروت بشوند.

به گفته وی، ایراد نمایشگاه پارسال حضور پررنگ دوربین های مداربسته بود امسال ساز و کاری به کار بسته ایم که همه گروه کالاها در نمایشگاه حضور داشته باشند حمل و نقل زمینی و هوایی تسلیحات و اسلحه و گروه کالا، لباس و پوشاک، ایمنی و اتش نشانی و امداد و نجات و تجهیزات اشعه ای و تجهیزات انگشت نگاری هم دراین نمایشگاه حضور دارند.

اسفندیار عنوان کرد: امسال ۳۰۰ شرکت داخلی و ۵۲ شرکت از ۷ کشور خارجی اعلام حضور کرده اند و قصد داریم فاصله مان را با کشورهای همسایه که نمایشگاه برگزار می کنند کمتر کنیم از این رو بخش بین الملل نمایشگاه، امسال مجزاتر و در بیش از ۱۰۰۰ متر مربع برگزار می شود و کشورهای روسیه، آلمان، ایتالیا و چین در این فضا غرفه دارند.

حضور ۱۴ پلیس تخصصی در نمایشگاه امسال

اسفندیاری ادامه داد: حضور ۱۴ پلیس تخصصی در نمایشگاه امسال از ویژگی های بارز نمایشگاه امسال است که در فضای باز نمایشگاه مانورهای ویژه هم برگزار می کنند.

امضای تفاهم نامه های اعتباری بین برگزار کننده های نمایشگاه و بانک مرکزی و همچنین وزارت معدن صنعت و تجارت نیز امضا خواهد شد تا به بحث عملی شدن ایده های مخترعین و نخبگان کمک شود.

وی به برگزاری ورک شاپ ها و پنل های تخصصی در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: تیم های تخصصی در طول نمایشگاه نظرسنجی هاب ویژه ای انجام می دهند تا مردمی کردن امنیت را اندازه گیری کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در باره دستاوردهای نمایشگاه سال گذشته، گفت: پیش بینی کرده ایم امسال در یک سالن وی آی پی یک نشست با معاونت آمار بگذاریم که حتما ایده ها تبدیل به قرارداد بشود اما از آنجایی که حجم مالی عظیمی رد و بدل می شود شرکت ها، قراردادها را اعلام نمی کنند. امسال ساز و کاری فراهم کرده ایم که قراردادها در یک محل مشخص برگزار شود.

اختراعات ارائه شده در نمایشگاه امسال باید جدید و قابل استناد باشد

اسفندریاری گفت: با سازمان فنی و حرفه ای جلسه گذاشته ایم که امسال ۷۹ اختراعی که به نمایشگاه آورده می شود، آثاری جدید و قابل استناد باشد نه آثار تکراری که هر سال به نمایشگاه می آید و بازخورد بیرونی ندارد.

وی گفت: در نمایشگاه، بحث فروش نداریم. برای رونق کسب و کار شرکت های داخلی فقط بازاریاب ها در داخل غرفه ها اقدام به فروش می کنند.

وی در پاسخ به سوال مهر درباره حضور کشورهای خارجی در نمایشگاه گفت: کشورهایی در نمایشگاه حضور دارند که در بحث تجهیزات ایمنی قدر و صاحب سبک هستند. تلاش کرده ایم از کشورهایی در نمایشگاه استفاده کنیم که در بحث ایمنی و تجهیزاتی حرف اول را می زنند از این رو کشورهای عربی و برخی شرکت های چینی که اجناس کم کیفیت را تولید می کنند در نمایشگاه امسال جایی ندارند.

مدیرعامل ناجی پاس در بخش بین الملل با وزارت امور خارجه و گمرک توافق نامه هایی امضا شده که کشورهایی که در سایت ما ثبت نام کرده اند بدون هیچ محدودیتی اجناس خود را وارد ایران کرده اند و روند ترخیص در حال حاضر در حال اجراست.