صادرات عامل نجات صنعت استان مرکزی از بحران است

محمدرضا جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون مشکل اکثر واحدهای صنعتی در استان مرکزی نداشتن بازار محصولات است و در شرایط فعلی آنچه می تواند در رونق مجدد حوزه تولید کارساز باشد، توسعه صادرات است و تمامی نگاه ها و برنامه ها باید به این سمت هدایت شود.

وی افزود: در حال حاضر محصولات واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دلیل نداشتن مشتری و بازار در انبارها انباشته شده و این مساله واحدهای تولیدی و صنعتی را با چالش نقدینگی روبرو کرده است.

جعفری بیان کرد: با این شرایط نبود بازار و مشتری اگر به واحدهای صنعتی و تولیدی پول هم تزریق شود، اتفاق خاصی نمی افتد و در این رابطه فقط صادرات می تواند راهگشا باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح: در سال های تحریم صادرات استان مرکزی منتهی می شد به بازارهای حاشیه کشور مثل عراق، افغانستان و ... اما در فضای پسابرجام می توان دامنه صادرات را گسترش داد و بازارهای کشورهای بیشتری را هدف گذاری کرد.

وی بیان داشت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برنامه توسعه و شناسایی بازارهای هدف را برای صادرات در دستور کار قرار داده و اخیرا با اعزام هیات اقتصادی به بازارهای هدف و قبول هیات های اقتصادی صادراتی برای سفر به ایران، قصد دارد این حوزه را توسعه دهد تا بتوان محصولات استان را که در انبارها مانده و موجب کاهش ظرفیت های تولید شده روانه بازار کرد.

جعفری تصریح کرد: وقتی تولید پایین می آید، به همین نسبت قیمت تمام شده بالا می رود و چنانچه ظرفیت تولید یک کارخانه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر به همین نسبت قیمت تمام شده پایین می آید و محصول باکیفیت تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین باید برای توسعه سهم صادرات که همان افزایش ظرفیت تولید است در استان یک حرکت و تلاش همه جانبه صورت پذیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اراک افزود: برای خروج از رکود، نباید منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص روانه شود و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع محروم شوند بلکه افزایش بهره وری در مسیر خروج از رکود و رشد و رونق صادرات باید مدنظر قرار گیرد.