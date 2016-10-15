خنثی سازی عملیات بمبگذاری در یکی از مساجد ایالت «کانزاس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس ایالت کانزاس آمریکا سه مرد را به اتهام طرح نقشه بمبگذاری در آپارتمان محل اسکان تعدادی از مهاجرین سومالیایی و مسجد محل تردد ایشان، بازداشت کرد.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این سه مرد که بین ۴۷ تا ۴۹ سال سن دارند، با جمع آوری سلاح گرم و مواد منفجره، نقشه انفجار مجتمعی که مجموع ساکنان آن به همراه اتباع سومالیایی به ۱۲۰ نفر می رسد را برای روز ۹ نوامبر (یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) در سر داشته اند.

گفته می شود که آنها قصد داشته اند در این عملیات تروریستی از چهار خودرو حامل مواد منفجره استفاده کنند.

علاوه بر این، مقامات رسمی آمریکا از رصد فعالیت یک گروه مسلح موسوم به «صلیبیون» که هدف مشابهی را پیگیری می کردند، خبر می دهند.

انتشار خبر بازداشت های اخیر، واکنش شورای روابط اسلامی آمریکا را به دنبال داشت تا آنجا که از دولت آمریکا خواسته شده تا تامین هر چه بیشتر امنیت مساجد را در نظر داشته باشد.

در همین راستا، «ناهید اواد» مدیر اجرایی این شورا در بیانیه ای از رهبران سیاسی آمریکا به ویژه نامزدهای رقابت های انتخاباتی خواسته است تا مانع از تداوم رشد اسلام هراسی در جامعه آمریکا شوند.