افزایش مشارکت اجتماعی بازنشستگان با احدث خانه های امید ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حاج قربان با بیان ‏اینکه ساخت و تجهیز خانه‌های امید ویژه بازنشستگان کشوری، سال ۱۳۸۶ در کشور اجرایی شد، اظهار ‏داشت: براساس این طرح، در هر استان با همکاری ‏شهرداری و استانداری، زمین مناسبی در داخل فضای سبز ‏یا نزدیک به پارک، مکان یابی و در اختیار صندوق ‏بازنشستگی کشوری برای احداث خانه امید قرار داده ‏می‌شود.‏

وی تصریح کرد: احداث خانه‌های امید از سوی صندوق بازنشستگی کشوری با هدف ایجاد شرایط رفاهی و ‏تفریحی مناسب، ایجاد زمینه لازم برای استفاده و بهره‌برداری از توانمندی‌های ‏بازنشستگان، گذران مطلوب ‏اوقات فراغت این قشر فرهیخته و افزایش مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی، ‏اجتماعی به عنوان یکی از ‏رویکردهای اصلی صندوق در دولت تدبیر و امید دنبال می‌شود.‏‎

‎ ‎حاج قربان گفت: طراحی و ساخت خانه‌های امید با همفکری کارشناسان و نمایندگان کانون‌های بازنشستگی ‏استان‌ها و متناسب با ‏نیازمندی‌های بازنشستگان در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است.‏

وی ادامه داد: این مراکز دارای بخش‌های مختلفی چون کانون خدمات مشاوره، خانه سلامت، مرکز ادبی و ‏هنری، کافی‌‏نت، کافی‌شاپ، سالن ورزشی، مرکز فعالیت‌های قرآنی، خانه آموزش به ویژه در زمینه حقوق ‏شهروندی، واحدهای ‏مشاوره و کاریابی و واحد فناوری اطلاعات است‎.

وی افزود: خانه‌های امید با هدف استفاده بازنشستگان از مکانی مناسب برای گپ و گفت، ورزش و تفریح‌های ‏سالم ‏در بخش‌های خوش آب و هوای استان‌ها احداث شده و برای ساخت و بهره‌برداری از آن‌ها به طور ‏متوسط و بسته به مساحت از ۹ میلیارد ریال تا ‏‏۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.‏

حاج قربان اظهار داشت: شورای راهبردی خانه‌های امید بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری ‏با حضور ‏اعضای هیئت‌مدیره صندوق، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، مدیرکل ‏روابط‌‏عمومی و امور بین‌الملل، ‏مدیرکل امور اداری و مدیرکل امور استان‌های صندوق تشکیل شده تا ‏سند سیاست‌ها و راهبردهای کلان ‏خانه‌های امید را تدوین کند.‏‎

‏وی ادامه داد: با تدوین این سند راهبردی کلان، باید برای هر استان، بر اساس بافت و وضعیت ‏سیاسی، ‏فرهنگی، ‏اجتماعی و نیازهایی که بازنشستگان دارند، برنامه مدون و ویژه تعریف شود تا به عنوان ‏پیوست برای ‏سند ‏اصلی استفاده شود.‏‎

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد ‏ضمن فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای استفاده مناسب از ‏ظرفیت‌های ‏بازنشستگان به‌ویژه عزیزان نخبه ‏در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی، شرایطی ایجاد کند که ‏بتوان از ظرفیت‌های فکری ‏و معنوی این قشر فرهیخته، در قالب ‏یک تیم مشاور یا یک نهاد غیردولتی‏ قدرتمند در تصمیم‌گیری‌ها و ‏فعالیت‌های اجرایی مختلف استفاده کرد.‏

وی تاکید کرد: ایجاد و فعال شدن خانه های امید و کانون های بازنشستگی در کنار هم می تواند ‏به این ایجاد ‏فضایی برای استفاده مشورتی از بازنشستگان کمک کند. ‏

مدیرکل هماهنگی امور استان ها و مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: کارگروه نظارت بر ‏مدیریت‌های استانی صندوق بازنشستگی کشوری، به صورت مستمر و میدانی از سوی مدیریت هماهنگی امور ‏استان‌های صندوق بازنشستگی کشوری از فعالیت های مدیریت های استانی بازدید می‌کند تا مسایل و ‏مشکلات بازنشستگان هر منطقه شناسایی و حتی‌الامکان با استفاده از ظرفیت‌های استانی رفع شود.‏