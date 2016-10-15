افزایش مشارکت اجتماعی بازنشستگان با احدث خانه های امید ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حاج قربان با بیان اینکه ساخت و تجهیز خانههای امید ویژه بازنشستگان کشوری، سال ۱۳۸۶ در کشور اجرایی شد، اظهار داشت: براساس این طرح، در هر استان با همکاری شهرداری و استانداری، زمین مناسبی در داخل فضای سبز یا نزدیک به پارک، مکان یابی و در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری برای احداث خانه امید قرار داده میشود.
وی تصریح کرد: احداث خانههای امید از سوی صندوق بازنشستگی کشوری با هدف ایجاد شرایط رفاهی و تفریحی مناسب، ایجاد زمینه لازم برای استفاده و بهرهبرداری از توانمندیهای بازنشستگان، گذران مطلوب اوقات فراغت این قشر فرهیخته و افزایش مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی صندوق در دولت تدبیر و امید دنبال میشود.
حاج قربان گفت: طراحی و ساخت خانههای امید با همفکری کارشناسان و نمایندگان کانونهای بازنشستگی استانها و متناسب با نیازمندیهای بازنشستگان در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این مراکز دارای بخشهای مختلفی چون کانون خدمات مشاوره، خانه سلامت، مرکز ادبی و هنری، کافینت، کافیشاپ، سالن ورزشی، مرکز فعالیتهای قرآنی، خانه آموزش به ویژه در زمینه حقوق شهروندی، واحدهای مشاوره و کاریابی و واحد فناوری اطلاعات است.
وی افزود: خانههای امید با هدف استفاده بازنشستگان از مکانی مناسب برای گپ و گفت، ورزش و تفریحهای سالم در بخشهای خوش آب و هوای استانها احداث شده و برای ساخت و بهرهبرداری از آنها به طور متوسط و بسته به مساحت از ۹ میلیارد ریال تا ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
حاج قربان اظهار داشت: شورای راهبردی خانههای امید بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری با حضور اعضای هیئتمدیره صندوق، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل، مدیرکل امور اداری و مدیرکل امور استانهای صندوق تشکیل شده تا سند سیاستها و راهبردهای کلان خانههای امید را تدوین کند.
وی ادامه داد: با تدوین این سند راهبردی کلان، باید برای هر استان، بر اساس بافت و وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نیازهایی که بازنشستگان دارند، برنامه مدون و ویژه تعریف شود تا به عنوان پیوست برای سند اصلی استفاده شود.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد ضمن فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای استفاده مناسب از ظرفیتهای بازنشستگان بهویژه عزیزان نخبه در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی، شرایطی ایجاد کند که بتوان از ظرفیتهای فکری و معنوی این قشر فرهیخته، در قالب یک تیم مشاور یا یک نهاد غیردولتی قدرتمند در تصمیمگیریها و فعالیتهای اجرایی مختلف استفاده کرد.
وی تاکید کرد: ایجاد و فعال شدن خانه های امید و کانون های بازنشستگی در کنار هم می تواند به این ایجاد فضایی برای استفاده مشورتی از بازنشستگان کمک کند.
مدیرکل هماهنگی امور استان ها و مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: کارگروه نظارت بر مدیریتهای استانی صندوق بازنشستگی کشوری، به صورت مستمر و میدانی از سوی مدیریت هماهنگی امور استانهای صندوق بازنشستگی کشوری از فعالیت های مدیریت های استانی بازدید میکند تا مسایل و مشکلات بازنشستگان هر منطقه شناسایی و حتیالامکان با استفاده از ظرفیتهای استانی رفع شود.
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