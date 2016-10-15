گیلان آماده برگزاری بزرگترین رویداد قرآنی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی عادلی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان، که میزبانی این دوره از مسابقات را بر عهده دارد، با اشاره به اینکه امسال این استان افتخار میزبانی مسابقات سراسری قرآن کریم را دارد، گفت: مراسم افتتاحیه این مسابقات شامگاه یکشنبه ۲۵ مهرماه آغاز می شود و مسابقات تا روز هفتم آبان ماه در رشته های مختلف ادامه دارد.

تشکیل سه ستاد برای برگزاری مطلوب

وی به تشکیل سه ستاد برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات اشاره کرد و افزود: ستاد راهبردی که در سازمان اوقاف مستقر شده است اولین ستاد است، ستاد معین که استادار استان گیلان رئیس آن است یکی دیگر از این ستادها است و سومین ستاد نیز ستاد اجرایی است که مدیر کل اوقاف استان مسئول آن است وکمیته های مختلفی دارد.

حجت الاسلام عادلی تصریح کرد: جلسات متعددی چه در سطح ستاد راهبردی و چه در سطح ستاد معین و اجرایی تا کنون برگزار شده است، هماهنگی های لازم صورت گرفته و مکان برگزاری مسابقات که در مجتمع صدا و سیمای زیباکنار رشت است، مهیا شده است ضمن اینکه محل اسکان متسابقان نیز همین مکان است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان اظهار کرد: با مسئولان استانی دیدارها و جلسات متعددی برگزار شده است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری جلسات متعدد با استاندار و معاونان ایشان جهت برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات، اشاره کرد. وی ادامه داد : حاصل این جلسات این بوده است که استان گیلان در آمادگی کامل برای برگزاری این مسابقات و میزبانی مطلوب از نخبگان قرآنی تمامی استان‌های کشور را دارد. مردم استان گیلان نیز همانطور که استحظار دارید ولایت مدار هستند و در کنار ارادت به ولایت اهل بیت(ع) مردمانی قرآنی نیز هستند.

عادلی افزود : ما در مسابقات استانی بیش از ۸۳ هزار نفر شرکت کننده داشته ایم که ان شا الله این رویداد مهم قرآنی در ایجاد فضای قرآنی و معنوی استان تأثیرگذار باشد و به ما کمک کند.

حال و هوای قرآنی اهالی استان

وی در بخش دیگری از این گفت وگو در باره حال و هوای استان گیلان برای میزبانی از این رویداد مهم فرهنگی، گفت: طی روزهای گذشته مراسم اختتامیه مسابقات قرآن در مرحله استانی استان گیلان را شاهد بودیم، که با حضور استاندار و مسولان استانی برگزار شد. در مراسم اختتامیه بیش از ۸۰۰ نفر از برادران و خواهران و عموم مردم حضور داشتند، خود همین موضوع گویای آمادگی و داشتن حال و هوای قرآنی اهالی این استان است. استان گیلان آماده است که میزبان خوبی برای این مسابقات باشد.

حجت الاسلام عادلی با تأکید بر اینکه آغاز تبلیغات محیطی می تواند تأثیرات حضور مردم در بطن مسابقات را بهتر و بیشتر کند، بیان کرد: تبلیغات محیطی این مسابقات آغاز شده و امیدواریم بتوانیم با تبلیغاتی مطلوب شاهد حضور حداکثری مردم در زمان برگزاری مسابقات در سالن رقابت ها باشیم.

ارتقاء فرهنگ قرآنی مردم این دیار

رئیس ستاد اجرایی سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم همچنین در مورد اثراتی که میزبانی این مسابقات می تواند در ارتقاء فرهنگ قرآنی مردم این دیار داشته باشد، خاطرنشان کرد: یکی از فلسفه های برگزاری این مسابقات این است که به فرموده مقام معظم رهبری باید سعی شود تا فضای کشور را قرآنی کند. ما به این فضا احتیاج داریم، یقیناً این مسابقات در ایجاد فضای، دینی، فرهنگی، معنوی و قرآنی استان بسیار اثرگذار است چرا که در کنار این دوره از مسابقات جلسات بسیار زیادی شامل محافل انس با قرآن و کرسی‌های تلاوت را داریم که در طول برگزاری مسابقات در سطح استان برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین عادلی عنوان کرد: افرادی که در سطح استان جلسات منظم و دائمی قرآن کریم دارند، میزبان این محافل خواهند بود و ان شا الله از اثرات معنوی این دوره از مسابقات در حد مطلوبی بهره مند خواهیم شد. خوشبختانه در سال های اخیر استان گیلان در زمینه قرآن و مسائلی از این دست رشد بسیار خوبی داشته است.

وی یکی از این موارد رشد را حضور بیش از ۸۳ هزار نفر در مرحله استانی مسابقات در این استان عنوان کرد و گفت: همچنین قاریان گیلانی در سطح کشور معمولاً اگر موفق به کسب رتبه اول نشوند بعضاً جزء رتبه های برتر بوده و جزء فینالیست ها بوده و هستند. طبیعتاً این سری از مسابقات که در استان برگزار می شود تأثیر به سزایی در جهت ترویج فرهنگ قرآن در استان گیلان دارد.

قرآن محور اتحاد و انسجام همه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان ارتقاء فرهنگ قرآنی مردم این دیار در ادامه یکی دیگر از اثرات و کارکردهای مسابقات سراسری قرآن را ایجاد اتحاد و انسجام عنوان کرد و افزود: قرآن ارتباطی به مسائل و جناح های سیاسی ندارد و خود قرآن می تواند محور اتحاد و انسجام در بین همه گروه های سیاسی استان باشد و این از برکات مسابقات خواهد بود.

حجت الاسلام عادلی همچنین در مورد عملکردی که قاریان و حافظان استان گیلان در این دوره از مسابقات ممکن است داشته باشند، نیز گفت: در این حدود پنج سالی که مدیر استان بوده ام، برای استان گیلان یک سری کارهای زیربنایی در امر قرآنی صورت گرفته است که محصول آن همین ۸۳ هزار نفری است که در مسابقات حضور می یابند، البته سطح و کیفیت مسابقات بسیار بالاست اما ما هم امیدواریم که با استفاده از امکانات و دوره های ویژه ای که برای نخبگان قرآنی استان که در موضوعات مربوط به قرآن برگزار شده است، شاهد نتایج مطلوی برای نمایندگان استان باشیم.

خیرین به این مسابقات کمک کنند

رئیس ستاد اجرایی سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن عنوان کرد: با توجه به اینکه معمولاً در بخش بانوان و آقایان در مسابقات کشوری در استان های مختلف که حضور پیدا می کردم، مقام هایی داشته ایم که بعضاً در رشته ترتیل یا حفظ و ابتهال و ... بوده است، حتی یکسال نفر اول در رشته ابتهال از استان گیلان بوده است، سال گذشته نیز بانوان قرآنی استان مقامات کشوری داشته اند، امیدواریم که چهره های قرآنی استان هم در این دوره از مسابقات موفق شوند. مانند همه عزیزانی که کار قرآنی می کنند و امیدوار هستند ما نیز امیدوار هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در پایان با اشاره به اینکه تعداد مهمانانی که در ایام برگزاری مسابقات در استان گیلان حضور می یابند بیش از هزار نفر هستند، گفت: طبیعتاً هزینه های پذیرایی، اسکان و ... بالاست و علاوه بر این ۱۰۰۰ نفر مهمان، تقریباً هر روز هم حدود ۱۰۰۰ نفر از عموم مردم در این دوره از مسابقات جهت بهره برداری حضور می یابند، اگر خیرین بتوانند کمک هایی به این مسابقات داشته باشند از آنها استقبال خواهیم کرد.