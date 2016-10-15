نمایشگاه «توانمندی های صنایع غذایی» در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی استان به مناسبت هفته غذا و دارو از امروز در محل نمایشگاه های دائمی کرمانشاه واقع در پارک شاهد آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه ۵۶ غرفه برپا شده است و شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.

نمایشگاه «توانمندی های صنایع غذایی» از امروز ۲۴ مهر ما به مدت ۳ روز بر پا بوده و علاقه مندان می توانند از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

ترویج فرهنگ استفاده از غذای سالم از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است که توسط مستوفی، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان شد.

در این نمایشگاه توانمندی های دستگاه های مرتبط با حوزه صنایع غذایی در استان از جمله معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان، جهادکشاورزی، شیلات و... نیز به نمایش گذاشته شده است.

علاقه مندان می توانند طی روزهای برپایی نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.