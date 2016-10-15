به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون هشت هزار و ۵۰۰ مددجوی تحت حمایت از آموزش های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی بهره مند شده اند.

وی از اجرایی شدن برنامه های حوزه فرهنگی به صورت مشاوره ای و آموزش های مهارت اجتماعی، برپایی نمایشگاه، مهارت فرزند پروری، بهداشت روانی، مهارت ارتباطی، راهنمایی تحصیلی، چگونگی کنترل هیجان و سایر کارگاه های تخصصی برای جامعه هدف خبر داد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: کمیته امداد استان لرستان برای توانمند سازی خانواده های تحت پوشش، کارکنان و مددجویان با هدف صیانت از خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی با استراتژی پیشگیری وآموزش بر مبنای مشاوره دینی و تعمیق باور های اعتقادی از ابتدای سال برنامه های متعددی در زمینه آموزش مهارت های زندگی با شیوه های کارگاهی، کلاسی، اردوهای زیارتی مشهد مقدس، اردو های فرهنگی تربیتی در سه حوزه نوجوانان، جوانان وخانواده اقدام کرده که ۱۰۰ درصد این برنامه ها هدفمند و با اولویت مناطق محروم حاشیه نشین در معرض خطر این برنامه ها اجرا شده است.

محمدی فارسانی با بیان اینکه توجه ویژه به مناطق حاشیه نشین و مناطق روستایی دور افتاده در نیمه دوم سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به عنوان یک ضرورت اساسی در دستور کار این نهاد قرار دارد، گفت: شهرستان های خرم آباد، بروجرد، کوهدشت، دورود والیگودرز با ۲۳ منطقه حاشیه نشین در اولویت برنامه های فرهنگی پیشگیرانه وآموزشی هستند و ۱۰۰ درصد خانوارها ابتدا نیاز سنجی فرهنگی شده و بر اساس نیاز بسته های آموزشی وکارگاه های تخصصی، اردوهای فرهنگی زیارتی تفریحی بارویکرد آموزشی برای این مناطق تا پایان سال اجرا می شود.

وی تصریح کرد: توزیع بسته های فرهنگی و بروشور های علمی آموزشی به شرکت کنندگان در دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای تسهیل و افزایش دامنه آموزشی از جمله فعالیت های این نهاد در جهت آگاه سازی و توانمندی افراد در مقابل اعتیاد است.