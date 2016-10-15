برنامه های جدید صندوق بازنشستگی برای افزایش رفاه بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رشیدی اظهار داشت: با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت بیمهگذار، مناقصه تعیین شرکت بیمهگذار برگزار شد.
وی با بیان اینکه بازنشستگان نباید هیچگونه نگرانی در زمینه بیمه تکمیلی داشته باشند، ادامه داد: بیمه تکمیلی تمام افراد تحت تکفل را شامل میشود. همچنین در قرارداد سال قبل، تعهد شرکت بیمه گذار برای جبران هزینههای بستری عمومی و جراحی فوق تخصصی مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال بود که امسال به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین از افزایش ۵۰ درصدی سهمیه سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان خبر داد و گفت: سال گذشته ۹۰ هزار سهیمه برای سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان پیشبینی شده بود که امسال به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافت.
رشیدی افزود: هدف از برگزاری سفرهای سیاحتی و زیارتی ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران، پرکردن اوقات فراغت بازنشستگان، ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین بازنشستگان و جلوگیری از کمتحرکی این قشر ارجمند است.
وی از افزایش ۲۰ درصدی کمک هزینه سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان خبرداد و گفت: کمک هزینه این سفرها از دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به سه میلیون ریال افزایش یافته است تا بازنشستگان بتوانند در سه مرحله از سهمیه این سفرها بهرهمند شوند.
رشیدی اظهار داشت: بازنشستگان کشوری در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام و از سهیمه سفرهای سیاحتی و زیارتی استفاده کنند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه فراهم کردن امکان اعزام به عتبات عالیات از برنامههای فرهنگی ویژه بازنشستگان کشوری در سال جاری است، افزود: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات با افزایش ۲۰ درصدی از پنج میلیون ریال به شش میلیون ریال رسیده است.
رشیدی ادامه داد: سفر بازنشستگان به عتبات عالیات، از طریق شرکتهای مورد تأیید سازمان حج و زیارت امسال برای پنج هزار بازنشسته با همراه انجام میشود و تا سقف ۱۰ هزار نفر نیز قابل افزایش است.
رشیدی همچنین افزود: در سال جاری، کمک هزینه خرید عینک – ویژه بازنشستگان کشوری - از ۵۰۰ هزار ریال به ۸۰۰ هزار ریال، سمعک از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون ریال و عصا از ۱۰۰ هزار ریال به ۲۰۰ هزار ریال برای بازنشستگان کشوری افزایش یافته است.
رشیدی یادآور شد: بازنشستگان کشوری میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعرسانی صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir در بخش خدمات ویژه، منوی هزینههای بیمه تکمیلی عصا، عینک و سمعک از جزئیات بیشتر و نحوه ارائه این خدمات اطلاع یابند
وی بیان داشت: تعهد بیمه عمر و بیمه حادثه بازنشستگان نیز در سال جاری از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
وی با اشاره به برگزاری جشنوارههای فرهنگی و ورزشی ویژه بازنشستگان نیز اظهار داشت: اجرای برنامههای ورزشی برای بازنشستگان دیگر استانهای کشور، امسال در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است.
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