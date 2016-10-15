برنامه های جدید صندوق بازنشستگی برای افزایش رفاه بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رشیدی اظهار داشت: ‏با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت بیمه‌گذار، مناقصه تعیین شرکت ‏بیمه‌گذار برگزار شد.‏

وی با بیان اینکه بازنشستگان نباید هیچگونه نگرانی در زمینه بیمه تکمیلی داشته باشند، ادامه داد: بیمه ‏تکمیلی تمام افراد تحت تکفل را شامل می‌شود. همچنین در قرارداد سال قبل، تعهد شرکت بیمه گذار برای ‏جبران هزینه‌های بستری عمومی و جراحی فوق تخصصی مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال بود که امسال به ۱۵۰ ‏میلیون ریال افزایش یافت.‏

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین از افزایش ۵۰ درصدی سهمیه ‏سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان خبر داد و گفت: سال گذشته ۹۰ هزار سهیمه برای سفرهای ‏سیاحتی و زیارتی بازنشستگان پیش‌بینی شده بود که امسال به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافت.‏

رشیدی افزود: هدف از برگزاری سفرهای سیاحتی و زیارتی ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرکردن ‏اوقات فراغت بازنشستگان، ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین بازنشستگان و جلوگیری از کم‌تحرکی این قشر ‏ارجمند است. ‏

وی از افزایش ۲۰ درصدی کمک هزینه سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان خبرداد و گفت: کمک هزینه ‏این سفرها از دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به سه میلیون ریال افزایش یافته است تا بازنشستگان بتوانند در سه ‏مرحله از سهمیه این سفرها بهره‌مند شوند.‏

رشیدی اظهار داشت: بازنشستگان کشوری در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی ‏کشوری ثبت نام و از سهیمه سفرهای سیاحتی و زیارتی استفاده کنند.‏

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه فراهم کردن امکان اعزام به ‏عتبات عالیات از برنامه‌های فرهنگی ویژه بازنشستگان کشوری در سال جاری است، افزود: کمک هزینه سفر ‏به عتبات عالیات با افزایش ۲۰ درصدی از پنج میلیون ریال به شش میلیون ریال رسیده است.‏

رشیدی ادامه داد: سفر بازنشستگان به عتبات عالیات، از طریق شرکت‌های مورد تأیید سازمان حج و زیارت ‏امسال برای پنج هزار بازنشسته با همراه انجام می‌شود و تا سقف ۱۰ هزار نفر نیز قابل افزایش است.‏

رشیدی همچنین افزود: در سال جاری، کمک هزینه خرید عینک – ویژه بازنشستگان کشوری - از ۵۰۰ هزار ریال به ۸۰۰ هزار ریال، سمعک از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون ریال و عصا از ۱۰۰ هزار ریال ‏به ۲۰۰ هزار ریال برای بازنشستگان کشوری افزایش یافته است.‏

رشیدی یادآور شد: بازنشستگان کشوری می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی ‏کشوری به آدرس‎ cspf.ir ‎‏ در بخش خدمات ویژه، منوی هزینه‌های بیمه تکمیلی عصا، عینک و سمعک از ‏جزئیات بیشتر و نحوه ارائه این خدمات اطلاع یابند‎

وی بیان داشت: تعهد بیمه عمر و بیمه حادثه بازنشستگان نیز در سال جاری از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ ‏میلیون ریال افزایش یافته است.‏

وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی ویژه بازنشستگان نیز اظهار داشت: اجرای برنامه‌های ‏ورزشی برای بازنشستگان دیگر استان‌های کشور، امسال در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته ‏است.‏