حضور «آاادت نمی کنیم» در ۲ جشنواره جهانی سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آاادت نمی کنیم» در اولین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه جشنواره «هانوی» ویتنام که از ۱۱ تا ۱۵ آبان ماه برگزار می شود به نمایش درمی‌آید.

همچنین قرار است این فیلم در هفتمین جشنواره فیلم های ایرانی لندن که از تاریخ ۷ تا ۱۶ آبان ماه برگزار می شود، نمایش داده شود.

همزمان با آغاز حضورهای جشنواره ای «آاادت نمی کنیم» پوستر بین المللی این فیلم که توسط میثم میرزایی طراحی شده است، رونمایی شد.

محمدرضا فروتن، ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، هدیه تهرانی، حدیث میرامینی، پانته آ پناهی ها، شیرین یزدان بخش، نقی سیف جمالی، رویا حسینی و مهدخت مولایی از بازیگران «آاادت نمی کنیم» هستند.

در خلاصه داستان «آاادت نمی کنیم» آمده است: وقتی همه چی خوبه و خوشه زندگی کردن هنر نیست.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: سارا سلطانی، ابراهیم ابراهیمیان، کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: ژینوس پدرام، ابراهیم ابراهیمیان، موسیقی: حامد ثابت، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علی مردانه، طراح پوستر، لوگو و ساخت فیلم پشت صحنه: میثم میرزایی، عکاس: فتاح ذی نوری، سرمایه گذاران: شرکت روشن مهر، شهرام اخلاص پور.