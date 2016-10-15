حریم بصری تکیه بزرگ تجریش ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با اظهار اینکه آیین عزاداری تکیه بزرگ تجریش به عنوان میراث معنوی در سال ۱۳۸۲در فهرست آثار ملی ثبت شده است افزود :برای صیانت از میراث عاشورایی استان پیشنهاد طرح آزاد سازی منظر بصری تکیه بزرگ تجریش به معاون میراث فرهنگی ارائه شد

وی ادامه داد: کیوسک و دکه های مقابل تکیه بزرگ تجریش که به نوعی موجب آشفتگی در حریم بصری این تکیه شده است پس از شناسایی پیشنهاد آن جهت انتقال به مکان دیگری به شهردار ی منطقه یک ارائه می شود همچنین اجرای این تصمیم نیازمند همکاری و مساعدت شهرداری منطقه یک ، کسبه و اهالی منطقه تجریش می باشد ، و امیدواریم حساسیتی که سال های اخیر در مدیران شهرداری منطقه ۱۲ بر لزوم حفظ میراث فرهنگی بافت تاریخی تهران قدیم شکل گرفته است را در مدیران شهرداری منطقه یک نیز شاهد باشیم.

خسروآبادی ادامه داد: به ثبت ملی ۹ آیین عاشورایی در استان تهران بسنده نخواهیم کرد و کار شناسایی و تهیه پرونده ثبتی برای آیین های عزاداری که به صورت سنتی و تاریخی در استان تهران برگزار می شود را به جد دنبال خواهیم کرد.