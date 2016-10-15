«آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم وتربیت ومبانی آن»به روسی منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد اول) که با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) تدوین و به چاپ رسیده توسط بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انستیتو شرقشناسی مسکو در روسیه ترجمه و منتشر شده است.
مجموعه پنج جلدی آراء تربیتی دانشمندان مسلمان مسیر تاریخی اندیشههای تربیتی حدود سی متفکر و مربی اسلامی را در دوره اول یعنی از آغاز شکلگیری اندیشه اسلامی تا قبل از تماس با تحولات علمی و فنی غرب ترسیم مینماید و چگونگی تأثیر آراء فلسفی را بر دیدگاههای خاص تربیتی در اندیشه هر متفکّر نمایان میسازد. این مجموعه به روش توصیفی آراء و اندیشههای برخی از متفکران برجسته را گزارش میدهد.
آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد اول این مجموعه پنج جلدی است که به آراء و اندیشههای متفکرانی چون جاخط، ابن سحنون، فارابی، قابسی، اخوان الصفا و ابنسینا میپردازد.
انتشار این کتاب در ادامه کتابهایی است که پیش از این بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انستیتو شرقشناسی مسکو در حوزه علوم اسلامی به زبان روسی منتشر کردهاند.
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