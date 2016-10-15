۱۲ هزار قلم کالای قاچاق از یک واحد مسکونی در سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح شنبه در پی کشف این کالاها و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن اشاره به انگیزه انبار اقلام قاچاق در منزل مسکونی، بیان داشت: کالاهای مکشوفه از نوع مواد غذایی و بهداشتی هستند که ارزشی بالغ بر ۱۰۰میلیون ریال دارند و انگیزه احتکار این اقلام، عرضه خارج از عرف قانونی برای کسب سود بوده است.

وی افزود: در پی گزارشات واصله و بررسی‌های صورت گرفته در خصوص وجود کالای قاچاق در یک واحد مسکونی در شهر سمنان بازرسان سازمان با همکاری پلیس آگاهی استان و اخذ حکم قضایی به منظور ورود به محل مسکونی اقدام کرده و با ورود به منزل مد نظر موفق به کشف این میزان کالای قاچاق شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: در این بازرسی تمام کالاهای موجود قاچاق، جمع آوری و ضبط شد و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

اسودی بیان داشت: فرد متخلف برای رسیدگی به پرونده این تخلف مالی به مراجع قضایی ارجاع شده و علاوه بر جریمه نقدی از محکومیت کیفری نیز برخوردار خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با هرگونه عرضه خارج از شبکه تحت هر عنوان به خصوص در اقلام بهداشتی و غذایی اهتمام ویژه ای دارد و با متخلفان بدون مماشات برخورد می کند.