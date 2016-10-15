امیر نعمتی به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی امیر سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش امیر سرتیب دوم ستاد نوذر نعمتی به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش منصوب شد.

صبح امروز مراسم معارفه معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی با حضور امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان و معاونین این نیرو در اتاق شورای ستاد فرماندهی نیروی زمینی برگزار شد و امیر سرتیپ دوم ستاد نوذر نعمتی به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش معرفی شد.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی از جمله فرماندهانی است که عهده دار فرماندهی دو تیپ عمده واستراتژیک نزاجا تیپ هوابرد شیراز و تیپ ۶۵ نزاجا را در کارنامه فرماندهی خود دارد.

وی متولد۱۳۴۴شهرستان فیروز آبادفارس است که در سال۱۳۶۴ به استخدام ارتش درامد ومدت ۱۲۸ماه در مناطق عملیاتی مختلف خدمت کرده است.