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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

بازداشت ۵۳ پناهجوی افغانستانی و پاکستانی در مرز مقدونیه

بازداشت ۵۳ پناهجوی افغانستانی و پاکستانی در مرز مقدونیه

شماری از پناهجویان افغانستانی و پاکستانی که قصد عبور غیر قانونی از مرزهای مقدونیه را داشتند توسط پلیس این کشور دستگیر شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، پلیس مقدونیه اعلام کرد که ۵۳ پناهجوی افغانستانی و پاکستانی را از مرزهای این کشور بازداشت کرده است.

این پناهجویان که شماری از زنان و کودکان نیز در میان آنها هستند با عبور از مقدونیه قصد سفر به اتریش را داشتند.

 لازم به ذکر است که با گسترش جنگ و نا امنی در کشورهای خاورمیانه به ویژه افغانستان، چندین هزار نفر از طریق مرز مقدونیه وارد کشورهای اروپایی شدند که در نتیجه این کشور نیز در اوایل سال جاری میلادی مرزهای خود را بست و حضور نیروهای امنیتی خود را در مرزهایش افزایش داد.

کد مطلب 3795567

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