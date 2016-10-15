به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه شش‌جلدی «ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه» نوشته سوسن طاقدیس با حضور نویسنده اثر، حسین فتاحی، فاطمه مشهدی‌رستم، سمیه علیپور و ملیسا معمار دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.



مجموعه ۶ جلدی «ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه»، قصه‌های کودکانه را شامل می‌شود که واحد کودک و نوجوان انتشارات ذکر آن را با تصویرگری سمیه علیپور برای کودکان گروه سنی «ب» منتشر کرده است.

عناوین این مجموعه ۶ جلدی عبارت‌اند از: «سوسکی خانم پر داره اگرچه شوهر داره»، «سوسکی خانم باغچه می‌خواد اتاق با طاقچه می‌خواد»، «سوسکی و سیل و بارون موشی توی بیابون»، «وای وای یک تله موش آقا موشه افتاده توش»، «تو سرمای زمستون سوسکی و راز پنهون» و «سوسکی داره یه بچه تو بقچه توی طاقچه».

این مجموعه بر اساس قصه‌ کهن «خاله سوسکه» با رویکردی جدید و با زبان و دنیای بچه‌های امروزی نوشته و بازآفرینی شده؛ واحد کودک و نوجوان انتشارات ذکر، مجموعه ۶ جلدی قصه‌های کودکانه «ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه» را در قالب ۱۶ صفحه مصور با شمارگان دو هزار و قیمت ۲۵ هزار ریال برای هر جلد منتشر کرده است.

نشست نقد «ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه»، ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.