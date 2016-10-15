به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی صبح شنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان همدان بااشاره به اهمیت طرح احیا و تعادل بخشی آب اظهارداشت: مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز باید طبق روال قبل در روستاها به صورت ضربتی انجام شود.

عراقی با تاکید بر اینکه شورای عالی در دولت فعلی عملکرد خوبی در حوزه آب داشته است، گفت: براساس اعلام، یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، تشکیل جلسات شورای حفاظت از منابع آب خواهد بود.

عراقی با بیان اینکه استان همدان با انسداد ۱۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز از استان‌های پیشرو کشور در این زمینه بوده است، عنوان کرد: حفاظت از منابع آب به آینده استان مربوط بوده و مدیران باید به این امر توجه داشته باشند.

وی با اشاره از بهبود رویکرد حفاظت از منابع آب نسبت به سال‌های گذشته در استان همدان سخن گفت و با بیان اینکه این روال خوب ولی کافی نیست، عنوان کرد: مدیران استان باید در خصوص برنامه‌های دولت، منابع مالی مورد نیاز برای اجرا را اعلام و برای تخصیص اعتبارات اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در حکمرانی آب که از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بوده، مشارکت بیش از حد مردمی است، اظهار داشت: در گذشته تصمیمات از بالا به پایین گرفته شده و مشکلاتی را در پی داشته ولی امروزه تصمیمات خوب باید از پایین به بالا گرفته و در نهایت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در بخش آب به ایجاد حساسیت ها، تبادل اطلاعات و مطرح کردن مشکلات نیاز است، گفت: مدیریت به هم پیوسته منابع آب در دستور کار وزارت نیرو است و بر این اساس باید همه منایع و مصارف یکپارچه شود.

عراقی با اشاره به اینکه از شاخص های مدیریت به هم پیوسته منابع آب مدیریت توام مصرف، تولید و تقاضا است، افزود: با مدیریت پیوسته آب می‌توان مدیریت آب و خاک، مدیریت آب و محیط زیست و مدیریت آب و کشاورزی را نیز ممکن کرد.