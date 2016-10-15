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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

فرمانده پلیس راه سیستان و بلوچستان خبر داد:

یک کشته و ۱۶زخمی در حادثه برخورد اتوبوس با تریلی در محورسفید آبه

یک کشته و ۱۶زخمی در حادثه برخورد اتوبوس با تریلی در محورسفید آبه

زاهدان - فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: در اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سفیدآبه به نهبندان با یک دستگاه تریلی۱۶ نفر زخمی و یک نفر کشته شد.

 سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : در ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از چابهار به سمت مشهد در حرکت بود در حد فاصل ۱۵ کیلومتری سفیدآبه با یک یک دستگاه تریلر برخورد می کند.

وی افزود: در این حادثه که در محور سفید آبه به نهبندان اتفاق افتاد ۱۶ نفر زخمی و متاسفانه راننده اتوبوس مسافربری فوت شد که با توجه به اعزام سریع تیم های امدادی خوشبختانه در حال حاضر حال مصدومین رضایت بخش اعلام شده است .

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این حادثه هم راننده تریلر و هم راننده اتوبوس مقصر شناخته شده اند زیرا با توجه به بررسی صحنه حادثه خودروی تریلر به علت نقص فنی در کنار جاده متوقف بوده است اما هیچ گونه علامت هشداری در جاده قرار نداده است و راننده اتوبوس هم به علت بی دقتی به جلو با تریلر برخورد کرده است.

کد مطلب 3795577

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