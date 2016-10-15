تیم فوتسال طرح و توسعه الوند به مصاف تیم گیتی پسند اصفهان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته پنجم تیم طرح و توسعه سبز الوند قزوین در خانه به مصاف تیم گیتی پسند اصفهان می رود.

این بازی فردا ساعت ۱۷ در ورزشگاه یادگار امام شهر الوند برگزار می شود.

تیم طرح و توسعه با چهار شکست در انتهای جدول قرار دارد.

ورزشکار قزوینی راهی رقابت های جهانی سپک تاکرا شد

رامین رامندی به همراه تیم ملی برای شرکت در رقابت های قهرمانی جهانی راهی تایلند شد.

مسابقات جهانی سپک تاکرا از ۲۷ مهر در بانکوک تایلند برگزار می شود و یک هفته نیز ادامه خواهد داشت.

ملی پوشان کشورمان در دوره قبل این رقابت ها دو نشان برنز را کسب کرده بود.

بسکتبالیست قزوینی به تیم کاشان پیوست

مجید صالحی بسکتبالیست قزوینی در فصل جدید لیگ برتر کشور به تیم شهرداری کاشان پیوست.

صالحی فصل گذشته در اراک توپ می زد، این بازیکن قزوینی به همراه تیم هفت الماس هم تجربه بازی در لیگ برتر کشور را در کارنامه دارد.

رقابت های کشتی قهرمانی استان برگزار شد

در پایان این رقابت ها در کشتی آزاد، تیم های تاکستان، آبیک و قزوین اول تا سوم شدند و در کشتی فرنگی هم قزوین، آبیک و تاکستان عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها با حضور ۷۰ کشتی گیر آزاد و فرنگی کار طی یک روز در شهر محمدیه برگزار شد.

رقابت های قهرمانی کشور آبان ماه برگزار می شود.

تیم فوتبال سرخ جامگان آریا فردا در ورامین

در ادامه رقابت های فوتبال دسته سه کشور، تیم سرخ جامگان آریا قزوین در بازی هفته دوم به مصاف تیم تیم کاوه شهرداری ورامین می رود.

این بازی فردا ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی ورامین برگزار می شود.

تیم فوتبال سرخ جامگان آریا قزوین در هفته اول به دلیل مشکلات مالی بازی نکرد.

کاراته کاهای استان در آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی

بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری دو کاراته کا استان در آخرین مرحله اردوی تیم ملی پیش از اعزام به رقابت های جهانی شرکت می کنند.

عسگری در کمیته تیمی و آسیابری در کمیته انفرادی منهای ۷۵ کیلوگرم در رقابت های جهانی به میدان می روند.

اردونشینان تا پیش از اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان در اردو خواهند بود و سپس عازم اتریش می شوند و قرار است یک مرحله اردوی آماده سازی هم پیش از آغاز رقابت های جهانی در لینز پشت سر بگذارند.

بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان ۵ تا ۹ آبان ماه در شهر لینز اتریش برگزار می شود.