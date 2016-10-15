آتش بس تنها راه ثبات سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه ای، آتش بس و ارائه کمک های بشر دوستانه را تنها راه برقراری ثبات در سوریه دانست.

وی در آستانه نشست لوزان با موضوع سوریه افزود: گفتگوهای سیاسی راه حل ثبات در سوریه بوده و راهی برای مبارزه با تروریسم است.

طبق اعلام وزارت خارجه روسیه، نشست بین المللی لوزان درباره سوریه در سطح وزرای امور خارجه برگزار می شود و بر همین اساس «جان کِری» و «سرگئی لاوروف» وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه نیز در آن حضور خواهند داشت.

نشست بین المللی سوریه از امروز در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر برگزار می شود.