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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

فرانسوا اولاند:

آتش بس تنها راه ثبات سوریه است

آتش بس تنها راه ثبات سوریه است

رئیس جمهوری فرانسه در آستانه نشست لوزان درباره سوریه، آتش بس را تنها راه ثبات در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه ای، آتش بس و ارائه کمک های بشر دوستانه را تنها راه برقراری ثبات در سوریه دانست. 

وی در آستانه نشست لوزان با موضوع سوریه افزود: گفتگوهای سیاسی راه حل ثبات در سوریه بوده و راهی برای مبارزه با تروریسم است. 

طبق اعلام وزارت خارجه روسیه، نشست بین المللی لوزان درباره سوریه در سطح وزرای امور خارجه برگزار می شود و بر همین اساس «جان کِری» و «سرگئی لاوروف» وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه نیز در آن حضور خواهند داشت.

نشست بین المللی سوریه از امروز در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر برگزار می شود.

کد مطلب 3795582
شقایق لامع زاده

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