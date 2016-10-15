به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن اعلام آمادگی استان برای برگزاری مراسم اربعین حسینی و اعزام زائران به کربلا، اظهار کرد: سیاست ها و راهبردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیشگیری از اعتیاد است.

اجرای طرح دانشگاه های عاری از اعتیاد در البرز

حقیقی با اشاره به ضرورت کاهش ۵ درصدی آمار اعتیاد و توجه به مراکز آموزشی و علمی، افزود: طی مذاکرات انجام شده و بسترهایی که فراهم می شود، طرح دانشگاه های عاری از اعتیاد را در استان آغاز خواهیم کرد.

به گفته حقیقی راهبردهای استان در مبارزه با مواد مخدر عملیاتی و با رویکرد آگاهی بخشی به جامعه، امیدآفرینی در جامعه و غربالگری نوجوانان است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز گفت: اولویت گذاری در مولفه های مبارزه با مواد مخدر و پیش بینی بسترهای اجرای ماده ۱۶ باید جدی انگاشته شود.

وی با بیان اینکه در امر مبارزه با مواد مخدر تنها یک نهاد متولی امر نیست، اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را موظف کرد تا ظرف مدت یک هفته، طرح های عملیاتی شده خود را با قابلیت هم افزایی به دبیرخانه شورای استان اعلام کنند.

تشکیل انجمن اندیشه ورزان در استان البرز

حقیقی با تأکید بر لزوم اجرای اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت، گفت: طرح های اجرا شده باید مستمر باشد و مدیران نیز گزارش کار خود را به صورت مداوم به شورا ارائه دهند.

معاون استاندار در ادامه از تشکیل هیاتی ویژه خبر داد و گفت: این هیئت در قالب اتاق فکری ایده های خود را ارائه خواهند داد همچنین انجمن اندیشه ورزان استانی پیرو مصوبه معاونت اجتماعی وزارت کشور در امر مبارزه با مواد مخدر و با رویکرد بهره مندی از ظرفیت های حوزه اجتماعی و ایده های افراد مجرب و نخبه تشکیل خواهد شد.

حقیقی همچنین طرح اجرای نمایشگاه عرضه محصولات صنایع دستی را با مسئولیت بهزیستی لازم الاجرا قلمداد کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تشکیل کمیته کارشناسی با محوریت ورود عملیاتی به خط ۴ حصار را مصوبه کرد و گفت: این کمیته، مکان های پاکسازی شده را احصاء وضعیت کرده و ظرف یک هفته گزارش خود را باید به فرماندار کرج اعلام کند.