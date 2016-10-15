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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

جمالی به مهر خبر داد؛

عراقچی در کمیسیون امنیت ملی حضور یافت/ جمع‌بندی گزارش اجرای برجام

عراقچی در کمیسیون امنیت ملی حضور یافت/ جمع‌بندی گزارش اجرای برجام

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از حضور رئیس ستاد اجرای برجام در این کمیسیون برای جمع‌بندی گزارش شش ماهه اجرای برجام خبر داد.

محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور سیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام در نشست امروز صبح کمیسیون امنیت ملی (کمیته هسته‌ای) خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه با حضور آقای عراقچی آخرین روند اجرای برجام، در حال بررسی است.

وی افزود: هدف از دعوت آقای عراقچی به کمیسیون امنیت ملی، پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان درباره اجرای برجام و جمع‌بندی گزارش کمیسیون درباره روند شش ماهه اجرای توافق هسته‌ای است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تشکیل این جلسه برای غنی‌تر شدن گزارش ضروری و مفید بوده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی تا پایان مهرماه باید گزارش خود از روند ۶ ماهه اجرای برجام را در صحن مجلس قرائت کند، اما ظرف امروز و فردا زمان دقیق نهایی شدن و قرائت این گزارش مشخص می‌شود.

کد مطلب 3795602

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