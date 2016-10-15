محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور سیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام در نشست امروز صبح کمیسیون امنیت ملی (کمیته هسته‌ای) خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه با حضور آقای عراقچی آخرین روند اجرای برجام، در حال بررسی است.

وی افزود: هدف از دعوت آقای عراقچی به کمیسیون امنیت ملی، پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان درباره اجرای برجام و جمع‌بندی گزارش کمیسیون درباره روند شش ماهه اجرای توافق هسته‌ای است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تشکیل این جلسه برای غنی‌تر شدن گزارش ضروری و مفید بوده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی تا پایان مهرماه باید گزارش خود از روند ۶ ماهه اجرای برجام را در صحن مجلس قرائت کند، اما ظرف امروز و فردا زمان دقیق نهایی شدن و قرائت این گزارش مشخص می‌شود.