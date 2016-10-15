کشت کلزا در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک آغاز شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مراکز جهاد کشاورزی نسبت به عقد قرارداد در سطح ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان اقدام کرده اند که این روند تا پایان فصل کشت ادامه خواهد داشت.

وی به تنوع ارقام کلزا در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به استقبال خوب کشاورزان از ارقام هیبرید در سال زراعی قبل و عملکرد بالای این ارقام، پیش بینی می شود در سال زراعی جدید کشاورزان بیشتری نسبت به کشت این محصول اقدام و سطح زیر کشت این محصول افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک در ادامه به اقدامات انجام شده در راستای تامین و نظارت بر توزیع نهاده های مورد نیاز اعم از کودهای شیمیایی بذور و سموم مورد نیاز اشاره کرد و گفت: با برگزاری گردهمایی و کارگاه های آموزشی و تهیه بروشور اطلاعات علمی و فنی در خصوص عملیات بهزراعی و ارقام جدید در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

لطفی بر لزوم اجرای طرح pvs برای کشت بیش از ۱۰ رقم مختلف کلزا و مقایسه آنها به منظور تعیین ارقام سازگار با منطقه تاکید کرد.