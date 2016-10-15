به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان«جام شاهد» در روزهای ۶ و ۷ آبان ماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود.

اسامی داوران بین‌المللی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

داوران درجه یک:

سید عابد هاشمی نسب (تهران) اکبر نصیری (زنجان) مسعود رستمی پور (تهران) بهنام شیرمحمدی (تهران) بهروز رضاپور (گیلان) کامران سلطانی زاده (تهران)

داوران درجه دو:

محمدرضا رحیمی (کهکیلویه و بویراحمد) کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) محمودرضا ستوده (لرستان) ابراهیم رادمرد (گیلان) محمدعلی احمدی (مازندران) سعید نصرت پناه (تهران) عبدالرضا نباتچیان (تهران) وحید خوش طینت (تهران) احمد تاجیک (تهران) قادر باقری (البرز) مسعود امجدی (تهران)

داوران درجه سه:

نادر مرادی راد (تهران) حمید دریکوندی (تهران) عبدالرحیم فاتحی (اصفهان) محمدعلی صمدی (مازندران) بیژن روزبهانی (همدان) سیاوش مهتاب منش (تهران) نادر باریسی (اردبیل) محمدحسین محمدپور (کرمان) رسول نظری (اصفهان) سعید عباسی (تهران) ناصر حسنی (آذربایجان شرقی) محمد محمودیان (اصفهان) وحید زارع رفیع (البرز) ساسان سالاری (فارس)