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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

در آستانه نشست سوئیس؛

سرگئی لاوروف: امیدی به مذاکرات لوزان ندارم

سرگئی لاوروف: امیدی به مذاکرات لوزان ندارم

وزیر امور خارجه روسیه در آستانه آغاز مذاکرات سوریه در لوزان سوئیس اعلام کرد که به دلیل کارشکنی های طرف غربی امیدی به این مذاکرات ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است از امروز شنبه مذاکرات جدیدی میان روسیه و آمریکا و برخی از کشورهای دیگر درباره سوریه انجام شود. در همین رابطه سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد از آن‌جایی که مسکو از جانب قدرت‌ های غربی اقدام متقابلی مشاهده نکرده‌ است، از مذاکرات درباره بحران سوریه در لوزان سوئیس هیچ انتظار خاصی ندارد.

لاوروف در گفتگو با خبرنگاران همچنین افزود: مسکو قصد ندارد ابتکار جدیدی را درباره حل‌ و‎ فصل مناقشه در سوریه در این نشست مطرح کند. در این نشست می‌خواهیم به امور ملموس بپردازیم و ببینیم که آیا شرکای ما به قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه پایبند هستند یا خیر.

لاوروف و جان کری وزیران خارجه آمریکا، قرار است در شهر لوزان نشستی درباره سوریه داشته‌ باشند. وزیران خارجه ترکیه، قطر و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

اخیرا روسیه و آمریکا مذاکراتی برای احیای آتش‌بس در سوریه برگزار کردند که با کارشکنی واشنگتن، این مذاکرات عملاً به شکست انجامید. عدم همکاری آمریکا برای آتش‌بس در سوریه در شرایطی است که سوری‌ ها، به‌ ویژه مردم حلب در شمال غرب این کشور در شرایط وخیمی به سر می‌برند.

کد مطلب 3795605
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • للل ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
      0 0
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      دقیقا .اینو از فعالیتها و حرکات خرابکارها میشه فهمید که چطور در حال تجهیز و امادگی هستند .پس شما گول نخورید و اماده باشید .

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