آمار علیه نقل و انتقالات استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، هر چه از لیگ می گذرد بهتر معلوم می شود که باشگاه ها در فصل نقل و انتقالات چه کرده اند. در واقع آمار موارد بسیاری را روشن می کند. به عنوان مثال برای پرسپولیس می توان از ساسان انصاری نام برد که در دیدارهای اخیر فولاد یا پاس گل داده یا گل زده اما خود پرسپولیس در فقر گلزنی مانده است و فعلا نان دفاع صخره مانندش را می خورد که در دفاع وسط هم جایگزین ندارد و این را در دیدار با قشقایی نشان داد در حالی که می توانست لوکا ماریچ را نگه دارد.

این موضوع اما برای استقلال وضعیت بدتری دارد. استقلال در نقل و انتقالات وحید طالب لو را کنار گذاشت آن هم درحالی که این دروازه بان در ۴ دیدار اخیر که در درون دروازه فولاد بوده است چهار کلین شیت داشته و رکورد گل نخوردن در فولاد را می رود تا برای خود ثبت کند. اما رحمتی که در استقلال ماندگار شد تاکنون ۷ گل از ۷ بازی دریافت کرده است که آمار بسیار بدی محسوب می شود.(در بازی اول برابر نفت که یک بر یک شد حسینی دروازه بان استقلال بود).

در واقع آمار می گوید گلر دوم سال گذشته استقلال از گلر اول امسال این تیم بهتر عمل کرده و تا پایان هفته هفتم شرایط اینگونه بود که کنار زدن طالب لو از استقلال یک اشتباه بوده است.

این اشتباهات البته ادامه داشته تا جاییکه عمران زاده که فیکس استقلال بود، از این تیم کنار گذاشته شد. او البته در تیم خونه به خونه در لیگ دسته اول است اما تقریبا در همه بازی ها فیکس بوده و البته جزو تیم های بالانشین هم هست اما رزرو او در استقلال یعنی امین حاج محمدی تاکنون تنها هفت دقیقه به میدان رفته و از لیست ۱۸ نفره تقریبا همیشه حذف شده است.

کنعانی زادگان هم که جانشین عمران زاده بود، با سریالی از اشتباهات بسیار زود از ترکیب و لیست استقلال با هم خارج شد تا جای خالی عمران زاده کاملا احساس شود.

حتی شاید به نوعی بتوان گفت کنار گذاشتن آرش برهانی و جانشینی او با آرش افشین که سال گذشته همیشه مصدوم بوده و امسال هم بسیار اندک به میدان آمده نیز حتی اشتباه بوده و یا حداقل با گزینه اشتباهی جانشین شده است.