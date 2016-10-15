به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های الزهرا، مذاهب اسلامی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران و دانشکده علوم و معارف قرآن کریم در نامه‌ای خطاب به روحانی نسبت به حذف کارت سوخت هشدار دادند و آن را در تعارض شدید با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانستند.

همانطور که مستحضرید با افزایش روز افزون مصرف بنزین از دهه هفتاد و رسیدن به مصرف ۷۳/۶ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵؛ دولت وقت با همکاری مجلس سهمیه‌بندی بنزین با سامانه هوشمند کارت سوخت را تصویب کرد که با تعبیر «کار شجاعانه» از سوی رهبر معظم انقلاب همراه شد.

جلوگیری از قاچاق سوخت، صرفه‌جویی در مصرف سوخت در ابعاد ملی، کاهش واردات بنزین و زمینه‌سازی برای بی اثر کردن تحریم واردات، ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه، ایجاد امکان مدیریت عرضه سوخت در شرایط بحران و وقوع حوادث طبیعی، بخشی از دستاوردهای هوشمندانه طرح سهمیه‌بندی سوخت است.

اما در سال ۱۳۹۴ و در پی اقدامات وزارت نفت، با تک‌نرخی کردن بنزین این دستآورد با بی میلی روبه رو شد و این بی رغبتی تا جایی ادامه یافت که بدون توجه به نظرات منتقدین و تبعات سنگین حذف کارتهای سوخت، تصمیم به حذف آن گرفته شد؛ در حالی که تنها به بیان اینکه فسادهای عظیم در پی دو نرخی شدن این کالا ایجاد شده است، بسنده شده است و تاکنون آمار و اسناد مستدلی در این رابطه ارائه نشده است.

البته متقاعد کننده نیست که در روند چند نرخی بودن کالایی فساد ایجاد نشود، اما به دلیل در اختیار داشتن این سامانه جامع می‌توان جلوی آن را گرفت. در حالی که در طرح جایگزین با فسادهای اعظمی روبه رو خواهیم بود و بنابر دلایل زیر مضرات تک‌نرخی بودن بنزین و حذف کارت سوخت(که در تعارض شدید با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است) بیش از آن است که به توان از آن به عنوان طرح جایگزین استفاده کرد.

حذف شفافیت در عرضه سوخت و افزایش قاچاق، عدم امکان اصلاح مؤثر قیمت بنزین در صورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی(سیاسی دولتها)، از بین رفتن بانکهای اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور، نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاستهای کنترل مصرف و در نتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی و افزایش ترافیک و آلودگی هوا، رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریمهای واردات، از بین رفتن بستر تأمین منابع مالی لازم برای توسعه بخش حمل و نقل و کنترل آلودگی هوا، کاهش توانایی مدیریت عرضه سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی از مضرات حذف کارت سوخت است.

زمانی که هیچ دلیل موثقی برای ناکارآمدی کارتهای سوخت در دست نیست، چرا کارشناسان وزارت نفت به دنبال طرحی جایگزین می‌گردند و با چنین طرح موفقی مخالفت می‌کنند. اگر فسادی وجود دارد باید راه‌حلی برای آن یافت، نه آنکه طرحی که موفقیت آن طی هشت سال آزموده شده است دور انداخته شود.

شکی نیست که به زودی شاهد افزایش مصرف بنزین که تاکنون به وسیله سهمیه‌بندی سوخت کنترل شده بود خواهیم بود و به دشمن فرصت تحت فشار قراردادنمان را داده‌ایم و قطعا حامیان طرح تک نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

ما دانشجویان بسیجی از جناب عالی خواستاریم که با اقدام و عمل درست در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنید و به جای پاک کردن صورت مسئله، با بررسی مجدد این طرح امکان فساد را در آن به حداقل رسانده و از این دستاورد انقلاب به خوبی صیانت نمایید که در صورت حذف کارتهای سوخت و تک نرخی بودن بنزین شاهد فسادهای روزافزون و بی‌توجهی به مفاد اقتصاد مقاومتی خواهیم بود که باعث کُندی حرکت کشور به سمت چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌شود که در این صورت شما به خاطر این اهمال کاری باید پاسخگوی امام راحل و ملت ایران باشید.