افزایش تدابیر امنیتی در اطراف سفارت عربستان در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ چاپ عربستان سعودی، سرویس های امنیتی مصر طی ساعات گذشته، اقدامات امنیتی خود را در اطراف سفارت عربستان در قاهره افزایش دادند.

به موجب این اقدامات، خودروهای امنیتی و نیروهای زیادی در اطراف سفارت عربستان مستقر شدند.

روزنامه مذکور به نقل از یک مسئول امنیتی گزارش داد: برخی تلاش می کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند و علیه سفارت عربستان در قاهره دست به اقدامات تخریبی بزنند.

گفتنی است عربستان چند روز پس از رای مصر به پیش نویس قطعنامه روسیه درباره سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت تامین نیازهای نفتی مصر را متوقف کند. همچنین «احمد قطان» سفیر عربستان در قاهره بدون هیچ توضیحی مصر را به مقصد ریاض ترک کرد.

همچنین «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر در پاسخ به انتقادهای عربستان سعودی مبنی بر اینکه چرا قاهره در ائتلاف عربی تجاوز به یمن مشارکت ندارد گفت که مایل نیست در نابودی دیگر کشورها سهیم باشد.