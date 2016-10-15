آمادگی دانشگاه پیام نور در ارائه خدمات به فارسی آموزان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین بنیاد سعدی امضا شد.

علی اصغر رستمی ابوسعیدی در این جلسه از آمادگی کامل دانشگاه پیام نور در ارائه خدمات به فارسی آموزان خارجی خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص گسترش زبان فارسی و آموزش این زبان به متقاضیان غیر فارسی زبان در سراسر دنیا، مرکز آموزش زبان فارسی را تاسیس کرده و این مرکز آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به فارسی آموزان خارجی دارد.

وی افزود: آموزش دوره‌های کوتاه مدت در قالب آموزش های الکترونیک و مبتنی بر فناوری اطلاعات، برگزاری تورهای کوتاه مدت، ایجاد امکان اشتغال به تحصیل فارسی آموزان در دانشگاه پیام نور به عنوان دانشجو و آماده سازی محتواهای آموزشی دانشگاه به زبان های مختلف جهت ارائه در اقصی نقاط دنیا برخی از خدماتی است که دانشگاه پیام نور می تواند به متقاضیان آموزش زبان فارسی ارائه دهد.

رستمی ابوسعیدی یادآور شد: دانشگاه پیام نور به دلیل فعالیت های گسترده بین المللی در ۶۴ کشور دنیا، آمادگی لازم را جهت تبدیل شدن به قطب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به لزوم جذب ۷۰ هزار دانشجوی خارجی در برنامه ششم توسعه افزود: دانشگاه پیام نور در برنامه ای هدفمند در نظر دارد خدمات گسترده ای برای جذب بیشتر دانشجویان خارجی و علاقه مند به فراگیری آموزش زبان فارسی ارائه دهد.