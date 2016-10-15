افزایش ۲۴ درصدی درخواست اهدای خون در اردبیل

بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح نذر خون در روزهای تاسوعا و عاشورای هر سال با هدف تشویق شهروندان به اهدای خون انجام می‌شود.

وی افزود: در این طرح از تعدادی از اهداکنندگان خون‌گیری شده و مابقی در نوبت اهدای خون باقی می‌مانند تا در روزهای دیگر سال خون اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان با تأکید به اینکه نوبت‌گیری در اهدای خون ایراد شرعی ندارد، یادآور شد: سال گذشته هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح ثبت‌نام کردند.

به گفته رضازاده امسال با رشد ۲۴ درصدی، تعداد ثبت‌نام کنندگان طرح نذر خون به هزار و ۵۲۶ نفر رسیده است.

وی همچنین با اشاره به خون‌گیری از هزار و ۵۲۳ اهداکننده اضافه کرد: از کل مراجعات برای اهدا خون که شال هزار و ۸۴۹ نفر است، تعدادی معاف شدند و مابقی یعنی هزار و ۵۲۳ نفر خون اهدا کردند.

مدیرکل انتقال خون استان به ضرورت فرهنگ‌سازی اهدای خون در طول سال تأکید کرد و گفت: افرادی که در نوبت اهدا هستند در طول سال برای خون‌گیری دعوت می‌شوند.