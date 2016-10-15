طرح پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهربابک اجرا شد

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگا مهر در خصوص اجرای طرح پایش آنفولانزای فوق حاد طیور در این شهرستان اظهار داشت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی و مشترک بین انسان و طیور است که تاکنون خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت مرغداری در سراسر دنیا وارد کرده است.

اسدی افزود: با توجه به بروز اپیدمی های آنفلوانزای پرندگان در طی سالهای گذشته در طیور صنعتی و بومی، احتمال وجود آلودگی و گردش ویروس آنفلوانزای پرندگان وجود دارد لذا این شبکه بر اساس دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور اقدام به اجرای طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان کرده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا نمونه های سرمی‌ از طیور سنتی چندین روستا اخذ شد و به منظور ارزیابی سروتیپ‌های مختلف آنفولانزا به آزمایشگاه اداره کل استان ارسال شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک با اشاره به عدم رخداد این بیماری در شهرستان گفت: ‌حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌ برداران بخش کشاورزی و دامپروری استان ‌در تولید ملی و پویایی اقتصاد استان بسیار حائز اهمیت است لذا از کلیه پرورش دهندگان طیور می خواهیم که در صورت مواجه با تلفات غیر متعارف طیور، مراتب را سریعاً به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند تا آزمایشات و اقدامات لازم به عمل آید.