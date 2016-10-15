جمع آوری۱۸۰ میلیون ریال نذورات مردمی برای بازسازی عتبات عالیات

سرهنگ فرج الله نظرپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات در کشور بعد از فروپاشی حکومت بعث عراق در کشور تشکیل شد، افزود: هدف از برگزاری این ستاد ارج نهادن به ائمه اطهار و بازسازی و توسعه حرم های آن بزرگواران است.

وی با اشاره به اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان ما در سال ۸۴ تشکیل شد، اظهار داشت: متاسفانه این ستاد فعالیت های چشمگیری نداشت و در سال ۹۴ این مسئولیت به اینجانب واگذار شد و ساختمان و تجهیز این اداره توسط سپاه فتح صورت گرفت و از مرداد ماه سال ۹۵ فعالیت خود را شروع کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اینکه این ستاد متعلق به هیچ نهاد یا سازمان یا گروه خاصی نیست، تصریح کرد: سفره ای است که پهن شده و کسی که بخواهد بهره ای معنوی و یا سهمی در این کار مهم و فرهنگی داشته باشد استفاده کند.

نظر پور ادامه داد: مردم می توانند کمک های نقدی یا غیر نقدی خودشان را برای بازسازی حرم اهل بیت در عراق و سوریه تحویل دهند.

وی با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات در سطح کلان پروژه های بزرگی در عراق و سوریه در دست اجرا دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه این ستاد فعالیت خود را در استان تازه شروع کرده است هنوز پروژه ای به آن واگذار نشده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مردم استان ما سراسر شیعه هستند و در تمامی صحنه های انقلاب رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: در حوزه بازسازی عتبات عالیات نیز مردم همانند گذشته پیش قدم شوند تا استان ما نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.