هومن شیخ بشارتی درباره برنامههای اجرایی تالار حافظ در ماههای باقیمانده سال جاری به خبرنگار مهر گفت: ما در ماههای باقیمانده سال جاری بر مبنای برنامه ریزی مدیریت سابق تالار پیش میرویم. قرار بود برای سال ۹۶ فراخوانی منتشر کنیم اما با توجه به درخواستهای ارائه شده در سال جاری، برنامه ۶ ماهه اول سال ۹۶ کامل میشود و در حال ارزیابی این آثار هستیم و تا بهمنماه سال جاری برنامه اجراهای نیمه اول سال ۹۶ را اعلام میکنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر که مرتضی میرمنتظمی اثر خود را در تالار حافظ به صحنه میبرد و بعد از آن تالار حافظ میزبان جشنواره بینالمللی تئاتر فجر خواهد بود. قرار است نمایشی خارجی که در جشنواره تئاتر فجر نیز به صحنه میرود در تالار حافظ چند اجرا داشته باشد و پس از آن نیز این تالار نمایشی میزبان یک اثر نمایشی دیگر خواهد بود که تا پایان سال اجرا خواهد شد.
مدیر جدید تالار حافظ تأکید کرد: برنامهریزی و تلاش ما بر این است که حتیالامکان در هر نوبت اجرایی در تالار حافظ، میزبان یک اثر نمایشی باشیم و اجرای همزمان ۲ اثر نمایشی را نداشته باشیم. اجرای همزمان ۲ اثر نمایشی به کارها آسیب میزند و سعی ما بر این است که استاندارد آثار نمایشی رعایت شود.
بشارتی افزود: سعی میکنیم که فرصت اجرا در هر نوبت اجرایی برای یک اثر نمایشی فراهم شود تا اثر در صورت وجود استقبال مخاطبان به صورت دواجرایی به صحنه رود.
وی درباره وضعیت برنامه «کجشنبههای تالار حافظ» یادآور شد: در حال حاضر که به دلیل ایام ماه محرم و ماه صفر این برنامه اجرا نمیشود و در این مدت ارزیابیهای لازم برای تصمیمگیری درباره وضعیت برگزار شدن یا نشدن این برنامه، انجام میشود.
هومن شیخ بشارتی در گفتگو با مهر:
اجراهای نیمه اول ۹۶ تالار حافظ اعلام میشود/ حذف اجراهای همزمان
مدیر تالار حافظ با اشاره به اعلام جدول اجراهای نیمه اول ۹۶ تا بهمنماه سال جاری، اعلام کرد که برای حفظ استاندارد نمایشها، این تالار در هر نوبت فقط میزبان یک اثر خواهد بود.
هومن شیخ بشارتی درباره برنامههای اجرایی تالار حافظ در ماههای باقیمانده سال جاری به خبرنگار مهر گفت: ما در ماههای باقیمانده سال جاری بر مبنای برنامه ریزی مدیریت سابق تالار پیش میرویم. قرار بود برای سال ۹۶ فراخوانی منتشر کنیم اما با توجه به درخواستهای ارائه شده در سال جاری، برنامه ۶ ماهه اول سال ۹۶ کامل میشود و در حال ارزیابی این آثار هستیم و تا بهمنماه سال جاری برنامه اجراهای نیمه اول سال ۹۶ را اعلام میکنیم.
نظر شما