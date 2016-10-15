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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

مدیر انجمن نجوم اهواز:

فردا ماه کامل می شود/ رصد گودالهای سطح ماه

فردا ماه کامل می شود/ رصد گودالهای سطح ماه

مدیر انجمن نجوم اهواز با بیان اینکه فردا شب، بعد از غروب خورشید، ماه کامل از افق شرقی طلوع می کند، گفت: یکی از زیباترین لحظات در دنیای ستاره شناسی دیدن طلوع ماه کامل از افق شرقی است.

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از غروب خورشید درشامگاه ۲۵ مهرماه که ساعت ۱۷:۲۷ به وقت مرکزی ایران است، ماه کامل از افق شرقی طلوع می کند.

وی با بیان اینکه بعد از غروب خورشید و در ساعت  ۱۷:۵۶ طلوع ماه کامل رخ می دهد، عنوان کرد: این رویداد از افق شرقی است و منظره زیبایی را برای عکاسی به وجود می آورد.

به گفته مدیر انجمن نجوم اهواز، یک روی ماه همیشه به سوی زمین است؛ زیرا مدت زمان گردش ماه به دور خودش برابر است با مدت زمان گردش ماه به دور زمین، بر این اساس همیشه یک روی ماه دیده می شود.

جعفری زاده با بیان اینکه رصد ماه توسط ابزار رصدی مانند تلسکوپ بسیار جذاب و دیدنی است، افزود : بر روی ماه گودالهای بسیاری قرار دارد که حاصل برخورد شهابسنگ های سرگردان در منظومه خورشیدی با آن است.

وی ادامه داد: اگر با تلسکوپ و بزرگنمایی مناسب به آن مشاهده کنیم، می توانیم گودالی نورانی را در پایین ماه ببینیم که نام آن «تکو براهه» است. هر یک از گودالهای ماه دارای نامی برای خود هستند که به یادبود آنها بر روی ماه نهاده شده اند.

کد مطلب 3795637

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