«رو به راه» میزبان عوامل «اروند» می شود/ شاعر جوان در «امروزی ها»

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل فیلم «اروند» اولین اثر سینمایی با موضوع روایت ۱۷۵ شهید غواص مهمان «رو به راه» می شوند. پوریا آذربایجانی کارگردان و علی شادمان بازیگر این فیلم سینمایی امشب ۲۴ مهر در رابطه با این فیلم صحبت می کنند.

از جمله بازیگران این فیلم می توان به سعیدآقاخانی، طنازطباطبایی، پانته آ پناهی ها، مهرداد صدیقیان، امید روحانی، حسین سلیمانی، کاظم سیاحی، امیرحسین قدسی، علی شادمان، مالک سراج، سینا کرمی، سپهراد فرزامی و ستایش مرادی اشاره کرد.

«رو به‌ راه» در هفته گذشته به دلیل مصادف بودن با تاسوعا و عاشورای حسینی به پخش نرسید واز امشب مجددا پخش آن از سر گرفته می شود.

مجتبی فرجی، اشکان حاجی عبدالهی، یاسر آخوندی، حمید سعادتپور، محمد باریکانی و محسن سهرابی از جمله عوامل این برنامه هستند. این برنامه کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران و با اجرای مژده لواسانی از شنبه تا دوشنبه هر هفته بعد از اخبار ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه ۲ می‌رود.

شاعر آیینی جوان مهمان برنامه «امروزی ها» می شود

برنامه «امروزی ها» که شنبه تا چهارشنبه از شبکه یک پخش می شود امروز ۲۴ مهر میزبان یک شاعر آیینی و مذهبی جوان است. احسان ارغوانی، طراح و تهیه کننده برنامه در این باره گفت: امروز میزبان سعید پاشازاده، شاعر آیینی و مذهبی جوان هستیم. او درباره ایام محرم و علاقه مندی جوانان به شعر آیینی، پاسخگوی سئوالات پدرام کریمی مجری خواهند بود. پاشازاده درباره سرودن شعر نوحه های سینه زنی و نحوه ورودش به این عرصه صحبت می کند.

«امروزی ها» با محوریت دغدغه ها و معضلات جوانان در حوزه های مختلف از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ به مدت یک ساعت پخش خواهد شد.