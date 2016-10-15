  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

دو خبر از تلویزیون

«رو به راه» میزبان عوامل «اروند» می شود/ شاعر جوان در «امروزی ها»

«رو به راه» میزبان عوامل «اروند» می شود/ شاعر جوان در «امروزی ها»

عوامل فیلم سینمایی «اروند» به برنامه «رو به راه» می روند و سعید پاشازاده شاعر آیینی و مذهبی جوان مهمان برنامه «امروزی ها» می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل فیلم «اروند» اولین اثر سینمایی با موضوع روایت ۱۷۵ شهید غواص مهمان «رو به راه» می شوند. پوریا آذربایجانی کارگردان و علی شادمان بازیگر این فیلم سینمایی امشب ۲۴ مهر در رابطه با این فیلم صحبت می کنند.

از جمله بازیگران این فیلم می توان به سعیدآقاخانی، طنازطباطبایی، پانته آ پناهی ها، مهرداد صدیقیان، امید روحانی، حسین سلیمانی، کاظم سیاحی، امیرحسین قدسی، علی شادمان، مالک سراج، سینا کرمی، سپهراد فرزامی و ستایش مرادی اشاره کرد.

«رو به‌ راه» در هفته گذشته به دلیل مصادف بودن با تاسوعا و عاشورای حسینی به پخش نرسید واز امشب مجددا پخش آن از سر گرفته می شود.

مجتبی فرجی، اشکان حاجی عبدالهی، یاسر آخوندی، حمید سعادتپور، محمد باریکانی و محسن سهرابی از جمله عوامل این برنامه هستند. این برنامه کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران و با اجرای مژده لواسانی از شنبه تا دوشنبه هر هفته بعد از اخبار ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه ۲ می‌رود.

شاعر آیینی جوان مهمان برنامه «امروزی ها» می شود

برنامه «امروزی ها» که شنبه تا چهارشنبه از شبکه یک پخش می شود امروز ۲۴ مهر میزبان یک شاعر آیینی و مذهبی جوان است. احسان ارغوانی، طراح و تهیه کننده برنامه در این باره گفت: امروز میزبان سعید پاشازاده، شاعر آیینی و مذهبی جوان هستیم. او درباره ایام محرم و علاقه مندی جوانان به شعر آیینی، پاسخگوی سئوالات پدرام کریمی مجری خواهند بود. پاشازاده درباره سرودن شعر نوحه های سینه زنی و نحوه ورودش به این عرصه صحبت می کند.

«امروزی ها» با محوریت دغدغه ها و معضلات جوانان در حوزه های مختلف از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ به مدت یک ساعت پخش خواهد شد.

کد مطلب 3795642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها