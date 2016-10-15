به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت تولیدات پروتئینی اردبیل تصریح کرد: بر اساس برنامه ابلاغی تولید ۳۰ هزار تن گوشت قرمز، ۳۹ هزار تن گوشت سفید و هشت هزار و ۵۰۰ تن گوشت ماهی در دستور کار است.
وی افزود: با این وجود وضعیت تولیدات انواع گوشت مطلوب بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال ۳۰ هزار تن گوشت قرمز، ۴۰ هزار تن گوشت سفید و هشت هزار و ۵۰۰ تن گوشت ماهی تولید شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان با تأکید به وضعیت مطلوب تولید گوشت سفید و گوشت ماهی اضافه کرد: در نیمه نخست سال ۲۰ هزار تن گوشت سفید و هشت هزار تن گوشت ماهی تولید شده است.
سروی همچنین به برنامهریزی تولید ۲۶۴ هزار تن شیر نیز اشاره کرد و افزود: پیشبینی میشود تا پایان سال این برنامه محقق شود.
وی در خصوص وضعیت تولید تخممرغ نیز گفت: با وجود اینکه تولید ۹ هزار تن تخممرغ در استان برنامهریزی شده اما پیشبینی میشود ۱۱ هزار تن تخممرغ تولید شود.
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