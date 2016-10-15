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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

«هیهات» در «سینماروایت» اکران و نقد می‌شود

«هیهات» در «سینماروایت» اکران و نقد می‌شود

فیلم «هیهات» در برنامه «سینماروایت» اکران و نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نود و ششمین برنامه «سینماروایت» فیلم روی پرده «هیهات» اکران و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

فیلم «هیهات» با موضوع اجتماعی و مفاهیم عاشورایی در چهار اپیزود ساخته و در مهرماه ۹۵ اکران عمومی شده است.

کارگردان های فیلم «هیهات» دانش اقباشاوی، هادی ناییجی، هادی مقدم‌ دوست و سید روح‌ الله حجازی هستند.

در این فیلم حمید فرخ نژاد در اپیزود اول، حامد بهداد در اپیزود دوم، مینا ساداتی در اپیزود سوم، بابک حمیدیان در اپیزود سوم و آلا نجم در اپیزود چهارم به ایفای نقش پرداخته اند.

این برنامه فردا یکشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی هنری اسوه برگزار می شود.

کد مطلب 3795647

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