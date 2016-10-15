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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

​چهارم آبان؛

هشتمین پیش‌ کنگره امام شافعی(رض) در سروآباد برگزار می ‌شود

هشتمین پیش‌ کنگره امام شافعی(رض) در سروآباد برگزار می ‌شود

دبیر اجرایی پیش ‌کنگره‌ های امام شافعی(رض) از برگزاری هشتمین پیش ‌کنگره به میربانی شهرستان سروآباد و در چهارم آبان ماه جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار تقریب از سنندج، حجت ‌الاسلام سعید عسگری دبیر اجرایی پیش ‌کنگره‌ های امام شافعی(رض) در این باره اظهار داشت: در سال گذشته پنج پیش کنگره امام شافعی در شهرستان ‌های سنندج، دیواندره، بانه، سقز و مریوان برگزار شد و تابستان امسال نیز دو پیش کنگره دیگر در شهرستان ‌های کامیاران و دهگلان انجام شد.

وی افزود: چهارم آبان ماه جاری نیز شهرستان سروآباد به عنوان آخرین شهرستان میزبان این پیش ‌کنگره خواهد بود.

حجت ‌الاسلام عسگری اعلام کرد: در این پیش کنگره علاوه بر روحانیون و علمای برجسته اهل سنت کشور و کشورهای منطقه در این رویداد بزرگ فرهنگی و دینی حضور خواهند داشت.

وی افزود: امام جمعه و مجمع روحانیون مسئول برگزاری پیش کنگره ‌های امام شافعی هستند و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، فرمانداری و سایر دستگاه‌ های اجرایی نقش همیار وهمکار را ایفا می ‌کنند.

دبیراجرایی پیش کنگره‌های امام شافعی(رض) اعلام کرد: تاکنون برای غنا بخشی به کنگره اصلی یک پیش کنگره نیز در استان بوشهر برگزار شده است و قرار است پیش کنگره‌ هایی نیز در استان‌ های کرمانشاه، آذربایجان غربی و استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار شود.

وی افزود: در آیین برگزاری پیش کنگره‌ ها روحانیون، اساتید دانشگاه و علاقمندان به مسایل دینی حضور دارند و مقلات علمی خود را در خصوص دیدگاه‌ های امام شافعی در ۲۱ محور تدوین و ارائه می ‌کنند.

کد مطلب 3795648

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