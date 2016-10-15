به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم بلند «شیار ۱۴۳» و «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» به کارگردانی نرگس آبیار در جشنواره فیلم «زنان کلرادو» حضور دارند.

این جشنواره از تاریخ ۲۲ مهر در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شده است و تا امروز ۲۴ مهرماه نیز ادامه دارد و فیلم «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» در روزهای گذشته نمایش داده شد و فیلم «شیار ۱۴۳» امروز در جشنواره فیلم «زنان کلرادو» روی پرده می رود.

نحوه حضور آثار سینمایی در این جشنواره به صورت مرحله ای است. به این ترتیب که فیلم ها در مرحله نخست دیده و پس از کسب امتیاز لازم توسط هیات داوری به مرحله دیگر می روند که در نهایت دو فیلم بلند «شیار ۱۴۳» و «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» در لیست نهایی آثار منتخب قرار گرفتند.

غیر از ۲ فیلم «شیار ۱۴۳» و «اشیا از آنچه در آینه...» آثار دیگری از سینمای ایران در این جشنواره حضور دارند. فیلم های انیمیشن «تک» به کارگردانی امینه فروغی، «کودکان دشت» از ساخته های سعادت رحیم زاده که هر دو از تولیدات مرکز صبا هستند و همچنین فیلم «فصل فراموشی فریبا» به کارگردانی عباس رافعی در جشنواره فیلم «زنان کلرادو» در ایالت فلوریدای آمریکا حضور دارند.

علیرضا شاهرخی پخش بین الملل ۲ فیلم بلند «شیار ۱۴۳» و «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» را به عهده دارد.