بررسی نامه IOC در هیات اجرایی کمیته المپیک/ حق دخالت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که در محل این کمیته برگزار شد، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن اشاره به تمام موضوعات مورد بحث، در مورد موضوع مهم و روز ورزش که مربوط به نامه ارسالی از سوی کمیته بین المللی المپیک می شود توضیح داد.

در این زمینه شهنازی ضمن ارائه توضیحات لازم تاکید کرد که طبق آنچه در نامه ارسالی کمیته بین المللی المپیک به کمیته ملی المپیک ایران تاکید شده است، این کمیته (کمیته ملی المپیک ایران) مسئول نظارت بر امور اصلاح اساسنامه فدراسیون ها و تطبق آن با فدراسیون بین المللی آن رشته است و کمیته حق هیچ گونه دخالتی در این زمینه ندارد.

شهنازی در آغاز صحبت‌های خود در این زمینه به متن نامه ارسالی از کمیته ملی المپیک اشاره کرد و گفت: به نظرم این نامه خیلی زودتر باید منتشر می شد و نمی دانم چرا تا به امروز متن دقیق آن منتشر نشده است!

وی در این رابطه ادامه داد: در این نامه به توافقاتی که پیش از المپیک ۲۰۱۲ لندن و در رابطه با اصلاح اساسنامه فدراسیون ها انجام شد اشاره شده و در واقع مسئولان کمیته بین المللی المپیک خواستار این بوده‌اند که ببینند در رابطه با توافقات انجام شده و طی این مدت چه کارهایی برای اصلاح اساسنامه های فدراسیون در ایران انجام شده است این را هم بگویم که این موضوع فقط مختص ایران نیست. IOC در قالب برنامه‌هایی که برای سال ۲۰۲۰ دنبال می کند به دنبال اصلاح اساسنامه فدراسیون ها و اساسنامه کمیته ملی المپیک همه کشورهاست و اینکه متن آنها با سیاست های کمیته بین المللی المپیک تطبیق داده شود.

شهنازی در بخشی از صحبت های خود نامه امضا شده توسط روسای فدراسیون ها در نشست هفته گذشته با وزیر ورزش و جوانان را در راستای دفاع از ورزش کشور عنوان و خاطرنشان کرد: من به نمایندگی از دیگر اعضای هیات مدیره کمیته ملی المپیک و به عنوان سخنگوی کمیته از دولت و نماینده دولت در ورزش که شخص وزیر است، تشکر می کنم که اهتمام کردند و تکلیف کردند به همه فدراسیون ها که هر چه زودتر اساسنامه خود را اصلاح کرده و تاییدیه آن را از فدراسیون بین المللی بگیرند.

وی تاکید کرد: از آقای گودرزی به خاطر برگزاری چنین نشستی و اقداماتی که در این زمینه انجام داده است تشکر می کنم چون متن نامه ای که از طرف روسا و IOC تاکید دارد به همین موضوع یعنی اصلاح اساسنامه‌ها و اخذ تاییدیه آن. کمیه ملی المپیک در این زمینه حاضر به هر گونه همکاری برای تسریع روند کار است.

به گفته دبیر کل کمیته ملی المپیک و طبق آنچه در نامه IOC به آن تاکید شده است، این کمیته فقط در زمینه اصلاح اساسنامه فدراسیون ها مسئولیت نظارت را دارد و حق هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت.

به گزارش مهر، شهنازی در ادامه صحبت های خود در رابطه با نامه ارسالی IOC گفت: تاکید می کنم پیگیری اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها فقط مختص ایران نیست و اینکه برای هند هم چنین موضوعی پیش آمد که نتیجه آن تطبیق دادن اساسنامه فدراسیون های هند با فدراسیون های بین المللی رشته ها بود برای کویت هم چین موضوعی پیش آمد چون کویتی ها زیر بار نرفتند موضوع به دادگاه بین المللی ورزش کشیده شد. ما باید مراقب باشیم که این شرایط برای ایران ایجاد نشود.

شهنازی با تاکید بر اینکه دولت همیشه حامی ورزش بوده گفت: اگر حمایت دولت نبود ما اصلا نمی توانستیم در بازی های آسیایی گوانگژو شرکت کنیم. اخیرا هم طی نامه ای معاون اول رئیس جمهور و آقای نوبخت مراتب تشکر خود را از حمایت های آنها اعلام کردیم.

شهنازی تاکید کرد: موضع کمیته ملی المپیک نسبت به نامه IOC دفاع از ورزش کشور است و اینکه در مسیری قدم برداریم که همگام با وزارت ورزش، اساسنامه فدراسیون ها طبق آنچه کمیته ملی المپیک در نهضت المپیک تعریف کرده و همچنین طبق توافقات قبلی اصلاح شود باید بگویم حساسی اصلی IOC به اساسنامه فدراسیون ها است نه اساسنامه کمیته ضمن اینکه IOC اساسنامه مشترک میان فدراسیون ها را قبول ندارد.