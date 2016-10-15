مشکل خاصی برای گنبد سلطانیه پیش نیامد/ مقاوم سازی در حال اجرا است

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زلزله شامگاه جمعه به بزرگی ۴.۲ ریشتر با مرکزیت سلطانیه در زنجان رخ داد، افزود: پس از زلزله شامگاه جمعه گروه های برای بررسی تاثیر زلزله بر گنبد سلطانیه به منطقه اعزام شدند که با بررسی‌های به‌عمل آمده هیچ گونه مشکلی برای گنبد سلطانیه مشکلی پیش نیآمده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بناهای تاریخی خوب است و زلزله خسارتی به این بناها وارد نکرده است، ادامه داد: در حال حاضر بحث مقاوم سازی بناهای تاریخی به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه است ولی متاسفانه محدودیت های اعتباری از اجرای کامل طرح های مقاوم سازی شده است.

رحمتی با بیان اینکه مطالعات موردی مختلفی در این راستا شده است و در برخی بناها همچون خانه ذوالفقاری اقداماتی انجام گرفته است، افزود: در حال حاضر مقاوم سازی مجموعه رختشویخانه، عمارت ذوالفقاری و برخی بناها و پل های تاریخی زنجان در دست اقدام است ولی به لحاظ کمبود اعتبارات این امر به کندی صورت می گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان در خصوص وضعیت آثار و بناهای تاریخی زنجان پس از زلزله‌ای که شب گذشته رخ داد، گفت: وضعیت آثار تاریخی بلافاصله پس از زلزله بررسی شد و هیچ مشکلی در بناها و آثار تاریخی به وجود نیامده است.

رحمتی با بیان اینکه ظرح مقاوم سازی گنبد سلطانیه آماده شده است، افزود: در صورت تامین اعتبار، طرح مقاوم سازی گنبد سلطانیه طی سالجاری اجرا می شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه مقاوم‌سازی و حفظ بناها و آثار تاریخی در برابر حوادث طبیعی از اولویت‌های این اداره‌کل است، گفت: برخی نقاط آسیب‌پذیر در مقابل بلایای طبیعی همچون زلزله در بناهای تاریخی نیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی انجام گرفته است.