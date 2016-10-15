تحویل ۱۰۰۰ کنتور «فهام» به شرکت توزیع برق همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی صبح شنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان همدان اظهارداشت: براساس هماهنگی صورت گرفته در خصوص دریافت کنتورهای طرح «فهام»، شرکت توانیز یک هزار دستگاه کنتور «فهام» تحویل شرکت توزیع برق همدان می دهد.
محمدمهدی شهیدی با اشاره به اینکه تحویل کنتورها منوط به تحویل یکهزارعدد سیمکارت به شرکت فراب است تا به وسیله آن امکان قرائت از راه دور میسر شود، عنوان کرد: شرکت توزیع برق موضوع را از اپراتورهای ایرانسل و همراه اول پیگیری کرده و هزینه جاری ماهیانه آبونمان سیمکارتها ۸۰ میلیون تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه اقتصاد مقاومتی سال ۹۵، شرکت توزیع برق موظف شده دو هزار و ۴۰۰ دستگاه کنتور فهام بر روی چاههای کشاورزی و هشت هزار دستگاه نیز غیرکشاورزی نصب کند، افزود: اولویت نصب کنتورهای فهام برای چاههای کشاورزی با همکاری شرکت آب منطقهای تعیین و برای شرکت توانیر ارسال شده که بیشتر بر روی دشتهای پایلوت خواهد بود.
شهیدی با بیان اینکه در بخش اجرایی نصب کنتور مقدمات آموزش ۱۰ پیمانکار نصب، انجام و ۱۳ و ۱۴ آبان ماه در مشهد این دوره برگزار می شود، عنوان کرد: پس از تحویل سیمکارتها به پیمانکار و آماده کردن کنتورهای فهام برای نصب، از اواخر مهر ماه شرکت میتواند نسبت به نصب کنتور بر روی چاههای کشاوری اولویتدار اقدام کند.
معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق همدان با اعلام اینکه در فاز دوم هزار و ۴۰۰ کنتور فهام دیگر تحویل میشود که باید پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شود، عنوان کرد: برای برقی کردن چاههای کشاورزی دو شرط اساسی تجهیز کردن به سیستم آبیاری نوین و وجود شبکه ۲۰ کیلوولت در مجاورت چاه کشاوری لازم و ضروری است.
وی افزود: با نصب این کنتور ها از این پس از طریق سیستم مخابراتی تمام اطلاعات مصرف مشترکان به مرکز کنترل ارسال می شود.
شهیدی با بیان اینکه این طرح دارای ویژگی های زیادی در بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق است، ادامه داد: با استفاده از این کنتور ها از مرکز در هر ثانیه طبق برنامهریزی کنتورها خوانش می شوند.
وی افزود: این قابلیت علاوه بر اینکه امکان می دهد تا بار فشار بر روی شبکه تحت کنترل شود برای مشترکان پر مصرف نیز محدودیت ایجاد می کند.
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