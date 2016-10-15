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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

یادداشت؛

داستان عاشورا برای زدودن تاریکی و شک و جهل و نادانی بوده است

داستان عاشورا برای زدودن تاریکی و شک و جهل و نادانی بوده است

او خون و جان خود را در ره حقّ فدا نمود، تا بندگان خدای را از گمراهی ونادانی برهاند. داستان عاشورا رای زدودن تاریکی و شک و جهل و نادانی بوده است.

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-علی کریمی: بی شک، درمیان تمام ادیان الهی که توسّط هزاران پیامبر و حجّت خداوند بر بشر عرضه شده است، دین مبین اسلام است که اتمّ واکمل آنهاست و بدست مبارک خاتم پیامبران برانسان وجهان بیان شد. امّا باید دید که لبّ اللّباب این آیین درچه خلاصه می گردد ؟ ویا به عبارتی دیگر اگر دین برای راهنمایی بشر است، اصلاً غرض از آفرینش بشر و راهنمایی او چیست؟

 پاسخ این چنین است که: همه دستگاه خلقت، تمامی منظومه ها و کهکشان ها، زمین و آسمان، گیاهان وحیوانات و بالاخره انسان، همه به یک غرض مخلوق اند و در حقیقت بساط خلقت مقدّمه دو کلمه است: معرفت و عبادت. همان معرفت که در حدیث  قدسی فرمود: «... فخلقت الخلق لکی اعرف.» و همان عبادتی که در لسان قرآن فرمود : «و ما خلقت الجنّ و الانس الّا لیعبدون.» 

پس بعثت صد وبیست وچهار هزار پیغمبر برای این است که عالم خلقت را بارساندن انسان به مقام معرفت الله و عبادت الله به ثمر برساند وآن کسی که با خون دل و قلب خویش، این شجره معرفت و عبادت را آبیاری نمود تا برای ابد این درخت ثمر بدهد، کسی نیست جز سیّد جوانان بهشت و سرور شهدای عالم، «امام حسین بن علی علیهما السّلام».

همان کسی که در فرازی از زیارتش فرمودند : «... و بذل مهجته فیک، لیستنقذ  عبادک من الضّلاله و الجهاله...» و او خون و جان خود را در ره حقّ فداء نمود، تا بندگان خدای را از گمراهی ونادانی برهاند، پس باید ارزش کار و قیام حسینی را اینچنین دانست! امری که عقل هرحکیم  و درک هر فقیهی را مبهوت می کند! بنابراین تمام عالم باید بدانند که داستان عاشوراء وتمام مصائبش برای زدودن تاریکی و شک ّ و شبهه و جهل و نادانی بوده است. اکنون امید است که دریای مهر و کرمی چون «اباعبد الله الحسین علیه السّلام» همانطور که فطرس ملک را پناه داد و مورد مغفرت اللهی قرارش داد، ما را نیز پناه داده و از تاریکی های گناه و گمراهی های جهالت آزادمان کند!

( مصادر: مصباح المتهجّد / بلد الامین / بحارالانوار/ مشارق انوار الیقین/ کامل الزّیارات)

کد مطلب 3795654

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    نظرات

    • اسلامی ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
      0 0
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      واقعا قیام حسینی همین است وبس . مقابله با جهالت و حماقت. خیلی شکیل مجمل ومفید بدین واقعیت پرداختید.
    • ولی الله زارع ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      بسیار بسیار بسیار عالی
    • باقری ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
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      واقعا احسنت. جهان بدانند که امام حسین ع علمدار عقلانیت و مبارز نستوه جعل است
    • مهدیان IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
      0 0
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      خیلی حال کردم! تمام عاشورا در یک کلمه : مخالفت با جهل!

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