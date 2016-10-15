داستان عاشورا برای زدودن تاریکی و شک و جهل و نادانی بوده است

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-علی کریمی: بی شک، درمیان تمام ادیان الهی که توسّط هزاران پیامبر و حجّت خداوند بر بشر عرضه شده است، دین مبین اسلام است که اتمّ واکمل آنهاست و بدست مبارک خاتم پیامبران برانسان وجهان بیان شد. امّا باید دید که لبّ اللّباب این آیین درچه خلاصه می گردد ؟ ویا به عبارتی دیگر اگر دین برای راهنمایی بشر است، اصلاً غرض از آفرینش بشر و راهنمایی او چیست؟

پاسخ این چنین است که: همه دستگاه خلقت، تمامی منظومه ها و کهکشان ها، زمین و آسمان، گیاهان وحیوانات و بالاخره انسان، همه به یک غرض مخلوق اند و در حقیقت بساط خلقت مقدّمه دو کلمه است: معرفت و عبادت. همان معرفت که در حدیث قدسی فرمود: «... فخلقت الخلق لکی اعرف.» و همان عبادتی که در لسان قرآن فرمود : «و ما خلقت الجنّ و الانس الّا لیعبدون.»

پس بعثت صد وبیست وچهار هزار پیغمبر برای این است که عالم خلقت را بارساندن انسان به مقام معرفت الله و عبادت الله به ثمر برساند وآن کسی که با خون دل و قلب خویش، این شجره معرفت و عبادت را آبیاری نمود تا برای ابد این درخت ثمر بدهد، کسی نیست جز سیّد جوانان بهشت و سرور شهدای عالم، «امام حسین بن علی علیهما السّلام».

همان کسی که در فرازی از زیارتش فرمودند : «... و بذل مهجته فیک، لیستنقذ عبادک من الضّلاله و الجهاله...» و او خون و جان خود را در ره حقّ فداء نمود، تا بندگان خدای را از گمراهی ونادانی برهاند، پس باید ارزش کار و قیام حسینی را اینچنین دانست! امری که عقل هرحکیم و درک هر فقیهی را مبهوت می کند! بنابراین تمام عالم باید بدانند که داستان عاشوراء وتمام مصائبش برای زدودن تاریکی و شک ّ و شبهه و جهل و نادانی بوده است. اکنون امید است که دریای مهر و کرمی چون «اباعبد الله الحسین علیه السّلام» همانطور که فطرس ملک را پناه داد و مورد مغفرت اللهی قرارش داد، ما را نیز پناه داده و از تاریکی های گناه و گمراهی های جهالت آزادمان کند!

( مصادر: مصباح المتهجّد / بلد الامین / بحارالانوار/ مشارق انوار الیقین/ کامل الزّیارات)