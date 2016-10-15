۸۵ موسسه فرهنگی و هنری در لرستان فعالیت دارند

ماشاءالله امان‌الهی بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۸۵ موسسه فرهنگی و هنری در استان لرستان اظهار داشت: همچنین تعداد مراکز انتشاراتی که در سطح استان فعال هستند بیش از ۲۴ مورد است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۲ چاپخانه در سطح شهرهای لرستان عنوان کرد: هم اکنون ۸ مرکز دیجیتال نیز در سطح استان فعالیت دارند.

معاون فرهنگی هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تعداد انجمن های فرهنگی و هنری لرستان را ۱۰ مورد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۶ کتابخانه عمومی نیز در سطح استان به مردم خدمات ارائه می کنند.

بهاروند تعداد اعضای کتابخانه های عمومی لرستان را ۲۱ هزار و ۷۱۶ نفر برشمرد و تصریح کرد: کتب موجود در کتابخانه های عمومی لرستان نیز بیش از ۷۶ هزار جلد است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۲ آموزشگاه آزاد هنری در لرستان بیان داشت: در حال حاضر استان لرستان شش سینما و پنج نگارخانه دارد.